Спрацювали з “хірургічною точністю”: Британія і Франція знищили підземну базу ІДІЛ у Сирії

Винищувачі Франції та Британії розбомбили підземний бункер з вибухівкою в Сирії / © defence-ua.com

Увечері 3 січня винищувачі Великої Британії та Франції завдали ударів по підземній інфраструктурі терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ). Західні союзники продовжують «полювання» на залишки терористів, щоб унеможливити відродження ІДІЛ після військової поразки 2019 року.

Подробиці спільної операції повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Деталі операції

У суботу ввечері, 3 січня, британські винищувачі Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager приєдналися до французької авіації для нанесення скоординованого удару.

Розвідка виявила підземний об’єкт терористів у горах за кілька миль на північ від стародавнього міста Пальміра.

«Цей об’єкт був зайнятий ІДІЛ, найімовірніше, для зберігання зброї та вибухівки», — йдеться у повідомленні відомства.

Для ураження цілі пілоти використали високоточні керовані бомби Paveway IV, поціливши у вхідні тунелі бункера. За попередніми даними, ціль успішно знищена. Військові наголошують, що район удару був безлюдним, тож загрози для цивільних не було.

Сигнал рішучості

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав цю операцію доказом лідерства Сполученого Королівства та єдності з союзниками.

«Ця акція демонструє… нашу рішучість стояти пліч-о-пліч з нашими союзниками, щоб викорінити будь-яке відродження ІДІЛ та їхньої небезпечної ідеології на Близькому Сході», — заявив міністр.

Нагадаємо, наприкінці грудня США завдали масованого удару по ІДІЛ у Сирії. Причиною стали загибель двох американських солдатів і перекладача у центральній частині країни.