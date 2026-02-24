Колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда госпіталізували Фото Council of Europe

Колишнього прем’єр-міністра Норвегії Турбйорна Ягланда госпіталізували після ймовірної спроби самогубства. Це сталося через кілька днів після того, як норвезька поліція розпочала антикорупційне розслідування, пов’язане з оприлюдненими матеріалами у справі Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє APA з посиланням на Faytuks Network.

Згідно з документами, опублікованими Міністерством юстиції США, Ягланд та члени його родини нібито відвідували резиденції засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна у період з 2011 по 2018 рік.

Після появи цієї інформації правоохоронні органи Норвегії ініціювали розслідування за підозрою в «обтяженій корупції» та провели обшуки в його помешканнях. За даними слідства, з резиденції в Осло було вилучено низку матеріалів.

Що виявили під час антикорупційного розслідування

Підрозділ з розслідування економічних злочинів підтвердив проведення обшуків і заявив, що перевіряє можливе отримання подарунків, поїздок або позик у зв’язку з посадовими повноваженнями Ягланда.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи задовольнив запит норвезької сторони та позбавив його дипломатичного імунітету.

Що відомо про експрем’єра Норвегії Турбйорна Ягланда

Турбйорн Ягланд очолював уряд Норвегії у 1996-1997 роках, був головою Норвезького Нобелівського комітету та майже десять років обіймав посаду генерального секретаря Ради Європи.

Влада Норвегії заявляє, що підстави для розслідування є обґрунтованими з огляду на посади, які Ягланд займав у період, охоплений оприлюдненими документами.

Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також опинився в центрі скандалу через призначення послом країни в США Пітера Мандельсона, який товаришував із Джеффрі Епштейном.

Також скандал з Епштейном вкотре торкнувся президента США Дональда Трампа. Демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця.

Зазначимо, що у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в організації сексуального рабства та підкупі свідків, випливають все нові факти і скандальні файли. Самого злочинця було знайдено мертвим у тюремній камері 2019 року.