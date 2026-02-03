Справа Епштейна: які українські модельні агентства фігурують у секретних файлах

© tsn.ua

Оприлюднення із багатомільйонного архіву частини документів у справі Джеффрі Епштейна викликало резонанс в Україні через згадки про українські модельні агентства та відомих політичних діячів.

Серед масиву файлів Мін’юсту США, було виявлено свідчення про ймовірне залучення українських моделей до мережі секс-трафіку скандального фінансиста, зокрема через контакти з київськими агентами.

Поки правоохоронці та дослідники аналізують масштаби цих зв’язків, ймовірні фігуранти списків уже почали публічно коментувати свою появу в «архівах Епштейна». Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Джеффрі Епштейн — що про нього відомо та у чому його звинувачували

Справа фінансиста Джеффрі Епштейна залишається в центрі уваги відтоді, як у квітні 2025 року наклала на себе руки Вірджинія Джуффре, яка звинуватила фінансиста та британського принца Ендрю в сексуальній експлуатації.

Відомо, що Епштейн починав кар’єру викладачем фізики та математики в Нью-Йорку, але у 1976 році перейшов у фінанси, заснувавши компанію «J Epstein & Co». Він здобув репутацію «непристойно багатого» фінансиста з елітними зв’язками, хоча джерела його статків залишалися невідомими.

Джеффрі Епштейн / © Associated Press

Епштейн володів особняком у Нью-Йорку та мав будинки в Парижі, Флориді, Нью-Мексико. Також він мав приватний острів на Віргінських островах, власний авіапарк (який складався із двох літаків) та 15 автомобілів.

«Відомим» на весь світ фінансиста зробила організація організацією будинку розпусти для високопосадовців з усього світу. Він вербував неповнолітніх дівчат (деяким було лише 14), примушуючи їх до надання секс-послуг собі та своїм впливовим друзям. Серед ймовірних клієнтів згадувалися: Білл Клінтон, Дональд Трамп (який раніше називав Епштейна «прекрасним хлопцем») та принц Ендрю.

Сам Епштейн стверджував, що все відбувалося за згодою, а вік дівчат йому нібито не був відомий.

У 2005 році його 2005 року його звинувачували в організації проституції за свідченнями 30 дівчат, згодом у 2008 році він визнав себе винним і уклав угоду зі слідством. Тоді Епштейн відсидів лише рік у в’язниці та виплатив компенсації потерпілим.

У 2019 році його повторно арештували в аеропорту Тетерборо. До звинувачень у секс-рабстві додався підкуп свідків (близько 350 тисяч доларів). Тоді 66-річному фінансисту загрожувало 45 років тюрми. Проте 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли повішеним у камері.

Більшість експертів припускають, що це було не самогубство, а замовне вбивство.

Хто фігурує у справі Епштейна

30 січня 2026 року Мін’юст США оприлюднив понад три мільйони сторінок документів, включаючи тисячі відео та фото, передають видання АР і CNN. Попри наявність неперевірених свідчень від ФБР, файли розкривають резонансні деталі:

Дональд Трамп — його ім’я згадується понад 3000 разів. У документах є свідчення про вечірки в «Мар-а-Лаго», де Епштейн нібито приводив дітей для «аукціонів» серед багатіїв. Також містяться звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої;

Білл Гейтс — у листі за 2013 рік Епштейн стверджував, що допомагав Гейтсу лікувати венеричну інфекцію після контактів із «російськими дівчатами». Гейтс назвав ці заяви абсурдними;

Ілон Маск — опубліковано листування за 2013 рік, де Маск цікавився «зручним часом для візиту» на острів Епштейна. Чи відбулася поїздка — невідомо, але це підтверджує раніше прихований рівень їхньої комунікації;

Стів Беннон — свідки розповіли про зв’язки колишнього радника Трампа з Епштейном.

Мін’юст наголошує, що документи можуть містити недостовірну інформацію, оскільки вони включають усі отримані ФБР матеріали без попередньої фільтрації.

Водночас видання The Telegraph фінансист міг співпрацювати з Кремлем. Ба більше, у контексті зустрічей з Епштейном понад 1000 разів згадується президент РФ Володимир Путін.

Опубліковані Мін’юстом матеріали свідчать, що серед жінок, яких Епштейн пропонував для сексуальних контактів заможним і впливовим чоловікам з різних країн світу, були й молоді росіянки.

Причетність українців до справи Епштейна

У масиві оприлюднених документів Джеффрі Епштейна, експерти проєкту Epsfilesnexus виявили 72 згадки про Україну.

Водночас згадується там й ім’я українського політика Олександра Вілкула, нинішнього очільника військової адміністрації Кривого Рогу.

Олександр Вілкул / © Сайт президента України

В електронному листі за 2016 рік невідомий відправник звертається до Епштейна з проханням допомогти отримати запрошення на інавгурацію Дональда Трампа для Вілкула, якого названо «лідером української опозиції».

Відправник зазначає, що на його матір вийшла подруга дитинства Тамара, яка працює на Вілкула. За організацію візиту пропонувалася «висока винагорода».

Файли Ептшейна

Автор листа сумнівався, чи варто погоджуватися на цю угоду, і запитував Епштейна, чи має той бажання зустрітися з представниками українського політика.

Подальший зміст листів не розголошується, хоча сам Вілкул ще у 2017 році звітував про поїздку до Штатів на заходи, організовані «партнерами».

Окрім цього, також були оприлюднені записи (зокрема стенограма), у яких невідомий адвокат називає експрезидента України Леоніда Кучму серед своїх замовників.

«Нас із братом найняв мій колишній студент Даг Шен — блискучий політичний стратег, який консультував сім’ю президента. Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису (ймовірно мова йде про „плівки Мельниченка“ — Ред.). Я полетів до Києва, щоб зустрітися зі своїм клієнтом», — ішлося у листі.

Серед нещодавно оприлюднених документів у справі Джеффрі Епштейна, йдеться про можливе залучення моделей з України до надання «певних послуг» фінансисту.

Українські модельні агентства фігурують у справі Епштейна

Керівниця київського модельного агентства «Linea12 Models» Марія Манюк фігурує у відкритих архівах Міністерства юстиції США. Документи вказують на її контакти з оточенням Джеффрі Епштейна.

Серед оприлюднених матеріалів містяться докази прямої комунікації: скриншоти листування за 2010 рік, у яких Манюк обговорювала з Епштейном можливість проведення зустрічі.

У ході подальшої комунікації Манюк комунікує із Жаном-Люком Брюнелем. Останній є фігурантом гучної справи 2020 року, коли французька поліція заарештувала його за звинуваченнями у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації та вербуванні молодих жінок на користь Джеффрі Епштейна.

Листування власниці модельної агенції Марії Манюк із представниками із США / © із соцмереж

Також, в оприлюднених документах згадується агентство «L-Models». В обговореннях представників агенції йдеться про організацію «переглядів» дівчат клієнтами.

© із соцмереж

Хто така Марія Манюк та що вона відповіла на звинувачення

На момент листування Марія Манюк була дружиною Юрія Громницького. Громницький був речником віцепрем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Бориса Колєснікова.

Марія Манюк / джерело: Facebook / © із соцмереж

Юрій Громницький (ліворуч) та Марія Манюк (праворуч) / джерело: tabloid.pravda.com.ua

Водночас він вів ток-шоу на «Першому національному» («Демократія по-українськи»), поєднуючи журналістику з пресслужбою Мінінфраструктури.

Колєсніков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра палива та енергетики у 2010-2012 роках. У 2014 році після Революції гідності проти нього було порушено кримінальну справу за підозрою у розтраті державних коштів під час підготовки до Євро-2012.

В етері «Сніданок 1+1» Маша Манюк пояснила зміст листів. З її слів, ця звістка її шокувала. Вона підтвердила, що знала Жан-Люка Брюнеля близько 20 років як професійного партнера та менеджера модельної агенції.

Вона наголосила, що їхня комунікація була суто офіційною, і заперечила залучення своїх моделей до будь-якої незаконної діяльності.

За словами Манюк, справжній модельний бізнес ведеться прозоро через електронну пошту, тоді як ескорт-послуги приховано організовуються через месенджери.

Марія Манюк / фото: facebook — masha.manyuk

Про арешт Брюнеля та його зв’язок зі справою Епштейна вона нібито не знала, зауваживши, що навіть не здогадувалася про «подвійне життя» колеги.

Опублікований у мережі лист вона назвала стандартним запитом на представлення моделей для американського ринку, що вимагає офіційних робочих документів.

«Цей лист, який вони виклали, це стандартний зовсім лист, який ми комунікуємо з агенціями, коли ми хочемо репрезентувати модель на американському ринку. Ця система працює таким чином, що ми можемо репрезентувати в Америку людей для нью-йоркської моделі «Тижня моди» тільки на базі офіційних робочих документів», — зазначила Манюк.

Водночас модельне агентство «L-Models» у коментарі для ТСН заперечили свою причетність до надання ескорт-послуг, організації ескорту або будь-якої діяльності подібного характеру.

«Аналіз фрагментів електронного листування свідчить про те, що агенство «L-Models» згадується виключено як одне із провідних агенцій у Києві. Будь-які узагальнюючі або оціночні висловлювання щодо ескорт-послуг, які містяться в цих матеріалах стосуються інших субєктів і не повязуються з «L-Models» ані прямо, ані опосередковано», — прокоментували в агенстві.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.