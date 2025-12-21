ТСН у соціальних мережах

Справа Епштейна: із сайту Мін’юсту США раптово зникли деякі файли

Цей момент може стати ключовим у багаторічній справі, що продовжує мати політичні наслідки у США.

Анастасія Павленко
Міністерство юстиції не повідомило, чому файли видалили і чи зробили це навмисно

Міністерство юстиції не повідомило, чому файли видалили і чи зробили це навмисно / © Getty Images

Із сайта Міністерства юстиції США менш ніж за добу після публікації об’ємного архіву у справі, пов’язаній із Джеффрі Епштейном, зникло щонайменше 16 файлів.

Про це пише 21 грудня AP.

Це породило нову хвилю підозр про зв’язки Епштейна з нинішнім президентом США Дональдом Трампом.

Документи зникли без жодних пояснень з боку влади й без повідомлення громадськості. Серед видалених матеріалів були фотографії з будинків Епштейна, зокрема зображення творів мистецтва й один знімок, на якому в шухляді столу була фотографія Трампа разом з його дружиною Меланією Трамп, самим Епштейном і соратницею фінансиста Гіслейн Максвелл, яка відбуває строк за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Напередодні оприлюднили ще файли, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна.

Як Трамп пов’язаний з Епштейном

Під час своєї президентської кампанії 2024 року Трамп обіцяв оприлюднення «файлів Епштейна». Але вже після перемоги на виборах весь час намагався уникнути цього кроку. Ще в липні він називав документи «брехнею» і «нудними».

Тиск на Трампа посилився після того, як конгресмени від Демократичної партії з наглядового комітету Палати представників оприлюднили три електронні листи, які були серед 20 тисяч документів, що їх витребували від компаній, котрі були пов’язані з Епштейном. У цих листах згадувався чинний президент США.

Трамп та Епштейн оберталися у тих самих бізнесових та суспільних колах наприкінці 1980-х років та, судячи з усього, стали близькими друзями. 1990 року Епштейн придбав будинок, розташований лише за три кілометри від угіддя Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді.

2019 року Епштейну висунули обвинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Тоді Трамп сказав: «Я не думаю, що розмовляв з ним останні 15 років». Після смерті Епштейна Трамп закликав до повного розслідування справи свого колишнього друга. Шість років потому американський президент знову повернувся до цієї позиції.

