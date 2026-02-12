Справа Епштейна: конгресмени звинуватили Мін’юст США у приховуванні інформації

Генпрокурорка США Памела Бонді / © Вікіпедія

Реклама

Американські конгресмени під час слухань 11 лютого різко розкритикували генеральну прокурорку Пем Бонді та Міністерство юстиції у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Законодавці звинуватили відомство у вибірковому розкритті документів і можливому захисті впливових осіб із кола донорів передвиборчих кампаній та високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Під час слухань у Конгресі США законодавці звинуватили Міністерство юстиції у вибірковому розкритті матеріалів справи Епштейна та можливому приховуванні інформації про впливових осіб.

Реклама

Конгресмен-демократ Джеральд Надлер розкритикував спосіб оприлюднення матеріалів. За його словами, Бонді не пояснила, чому імена жертв не приховали від публіки, тоді як імена підозрюваних — закрили.

«Вона не відповіла на це питання і просто переводила увагу на інші теми», — зазначив Надлер.

Надлер також заявив, що йому невідомо про можливі зв’язки Епштейна з російською розвідкою. Водночас він незадоволений тим, як Міністерство юстиції веде це розслідування.

Республіканець Томас Массі закликав інші країни не чекати на результати американського розслідування, а проводити власні. Він припустив, що справа може мати глобальний масштаб, і кожна згадана у файлах країна має юрисдикцію для розслідування. Массі також назвав «шокуючою» інформацію щодо міністра торгівлі Говарда Лутніка і закликав його піти у відставку.

Реклама

Демократ Хесус Гарсія заявив про «чіткий патерн» приховування впливових осіб від правосуддя.

«Ми бачимо спробу захистити впливових людей, які здійснювали експлуатацію дітей, молоді та жінок. Нам потрібно дістатися до дна цього явища — незалежно від того, куди вказує провина», — сказав Гарсія.

Демократ також висловив думку, що одним із пріоритетів Бонді є захист Дональда Трампа, наближених до нього людей та донорів передвиборчих кампаній.

Конгресвумен Праміла Джаяпал заявила, що під час слухань Бонді демонструвала небажання відповідати на запитання законодавців.

Реклама

«Вона показувала, що не вважає себе зобов’язаною відповідати Конгресу, але це не кінець. Ми вимагатимемо відповідальності кожної причетної особи», — сказала Джаяпал.

За її словами, Бонді не просила вибачення у присутніх на слуханнях жертв за розкриття їхньої персональної інформації, що, на думку конгресвумен, характеризує нинішній стан Міністерства юстиції.

Що передувало

Наприкінці січня 2026 року Мін’юст США оприлюднив понад 3 мільйони документів і медіафайлів щодо справи Епштейна.

Життя фінансиста, якого звинувачували у торгівлі дітьми та сутенерстві, обірвалося в камері між двома арештами (2008 та 2019 років) ще до офіційного вердикту.

Реклама

Хоча Дональд Трамп намагався задобрити електорат обіцянками повної прозорості, медіа неодноразово фіксували спроби Білого дому загальмувати оприлюднення архівів, доступ до яких Конгрес остаточно санкціонував у листопаді 2025-го.

Давні контакти президента США з Епштейном, підтверджені візитами до Мар-а-Лаго, залишаються гострою темою, попри заяви Трампа про розрив стосунків через аморальність мільярдера. Це розкриття стало фінальним акордом тривалої юридичної боротьби та резонансного процесу над спільницею Епштейна Гілейн Максвелл.