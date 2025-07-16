Справа Епштейна загрожує "поглинути" президентство Трампа: розслідування поглибило розкол у MAGA

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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попередила, що те, як президент Дональд Трамп поводиться з розслідуванням справи Джеффрі Епштейна, загрожує «поглинути його президентство». Це різка критика з боку людини, яка є довіреною особою президента, що ілюструє зростаючий розкол у коаліції MAGA.

Про це заявила права активістка Лора Лумер в інтерв’ю Politico в середу, 16 липня.

Лумер порівняла цю ситуацію з активним інтересом ЗМІ до зв’язків між першою кампанією Трампа у Білому домі та Росією.

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«Очевидно, це не є повним обманом, якщо врахувати той факт, що Гіслейн Максвелл наразі відбуває 20 років ув’язнення у Флориді за свої злочини та діяльність з Джеффрі Епштейном, який, як ми знаємо, є засудженим сексуальним хижаком», — сказала Лумер.

Вона закликала президента призначити спеціального прокурора для розслідування так званих «файлів Епштейна» — сукупності документів, доказів та інформації, пов’язаної зі справою Джеффрі Епштейна, його злочинами сексуальної експлуатації та торгівлі людьми, а також його зв’язками, які є предметом розслідування.

Розкол у таборі Трампа

Скандал навколо нового урядового перегляду доказів, пов’язаних з Епштейном, вибухнув останніми днями, спричинивши розкол у русі MAGA через підхід адміністрації Трампа до справи. Президент намагається відійти від саги з Епштейном. При цьому він захищає генерального прокурора Пем Бонді та називає усі розмови про його зв’язок з Епштейном «обманом».

Раніше урядовці Білого дому активно обговорювали очікуване оприлюднення нібито «списку клієнтів» Епштейна. Однак у спільному звіті ФБР та Міністерство юстиції минулого тижня заявили, що вони не знайшли доказів існування такого списку чи того, що Епштейн, який помер у в’язниці у 2019 році, був убитий. Це викликало обурення в колах MAGA.

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Хоча Лумер, колишня довірена особа Трампа, не готова повністю розривати зв’язки з президентом через цю справу, вона визнає, що її «погано розслідували». У дописі на платформі X, зробленому після інтерв’ю, Лумер підтвердила, що справа Епштейна є «відволіканням від неймовірної роботи президента Трампа по поверненню величі Америці» і що вона «повністю підтримує Трампа».

Невдоволення прихильників Трампа

Інші видатні прихильники президента, пов’язані з MAGA, також попередили, що Трамп може зазнати значної репутаційної шкоди навіть серед своїх прихильників, якщо не змінить курс. Опитування Quinnipiac University показало, що 63% виборців не схвалюють дії Трампа щодо файлів. Навіть серед республіканців думки розділилися: лише 40% підтримують його дії, тоді як 36% не схвалюють.

Майк Флінн, колишній радник Трампа з національної безпеки, написав у X, що Трампу потрібно «зібрати свою команду і знайти спосіб рухатися далі». Марк Мітчелл з Rasmussen Reports порівняв скандал з Епштейном із «Афганістаном» для Трампа, заявивши, що він загрожує підірвати його політичний капітал.

«Це не про хлопця, який помер у 2019 році, це про представлення дворівневої системи правосуддя та непідзвітного уряду», — додав Мітчелл.

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Консервативний політичний коментатор Джон Соломон повідомив, що Трамп підтримує призначення спеціального прокурора для розслідування елементів справи Епштейна. Сам Трамп висловив бажання отримати відповіді та «дозволити прокурору зробити це».

Попри зростання невдоволення, Трамп, схоже, залишається непохитним. У середу він знову назвав усю ситуацію «обманом», розповсюджуваним демократами, і знову захистив дії Бонді. Він також заявив, що «втратив багато віри в деяких людей» через їхню критику підхода Білого дому до цього питання.

Нагадаємо, що відомо про злочини і смерть колишнього сусіда Трампа по Мар-а-Лаго. У справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в організації сексуального рабства та підкупі свідків, знайденого мертвим у тюремній камері 10 серпня 2019 року, як і раніше, запитань більше, ніж відповідей.