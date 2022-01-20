Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської ОДА Мангера

Під вартою ексголова перебуватиме до 4 лютого 2022 року.

Київський апеляційний суд під час розгляду скраги залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, обвинуваченого в організації нападу та вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 20 січня. Ексголові продовжили дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 4 лютого 2022 року без можливості внесення застави.

"20 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжено щодо обвинуваченого строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 4 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

У серпні 2020 року Дніпровський суд почав розгляд справи про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних імовірні організатори — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін. Колишній голова Херсонської ОДА обвинувачується за трьома статтями: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України.

Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину і призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.