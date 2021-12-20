Справа МН-17: у суді росіяни визнали, що військові з курської бригади були на Донбасі

Справа МН-17: у суді росіяни визнали, що військові з курської бригади були на Донбасі

Підозрюваними у справі є троє росіян та один українець, які воювали на боці Росії.

20 грудня прокуратура Нідерландів почала оголошувати обвинувачення у справі збитого малайзійського Боїнга. Під час засідання суду захист обвинуваченого визнав, що військові РФ з 53-ї зенітно-ракетної бригади Російської Федерації в липні 2014 року перебували на окупованій частині Донбасу і воювали проти України.

Про це повідомляє видання nu.nl.

Зазначається, підозрюваними у справі є троє росіян та один українець, які воювали на боці Росії. Це ватажок повстанців Ігор Гіркін, його права рука Сергій Дубинський, його помічник Олег Пулатов і командир гарнізону Леонід Харченко . За версією слідства, четверо чоловіків привезли ракету "Бук", якою був збитий літак, до України. Натомість с амі підозрювані кажуть, що не мають жодного відношення до катастрофи MH17.

Жоден з них не з'явився під час судового засідання. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова до виголошення вердикту вимагав, щоб до справи були долучені покази свідка S45. Як зазначив захист росіянина, цей свідок входив до складу 53-ї зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії, яка перебував на Донбасі в липні 2014 року. Раніше свідок S45 заявляв, що "Бук" нібито не могла збити Boeing, однак відмовився від своїх показів. Суд постановив, що прокуратура не мала права включати ці покази до матеріалів справ, і відмовив адвокатам.

Суд не очікує, що зможе ухвалити рішення у цій справі раніше другої половини 2022 року. У прокуратурі запевняють, що на підозрюваних чекає справедливий суд.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, за даними слідства, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.

У травня 2018-го спільна розслідувальна група (JIT), яка займається розслідуванням збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року, презентувала проміжні результати своєї роботи. Слідчі встановили, що ЗРК "Бук", з якого було безпосередньо збито Boeing, належить до 53-ї зенітно-ракетної бригади російських ЗС, яка дислокується в Курську.