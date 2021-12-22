Справа МН17: нідерландські прокурори мають оголосити вироки обвинуваченим у збитті над Донбасом літака

Остаточне рішення суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

Покарання за 298 вбитих на рейсі МН17. Сьогодні нідерландські прокурори мають оголосити, яких вироків вони вимагатимуть для винуватців трагедії у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 грудня.

Засідання, на яких оголошують обвинувачення, тривають ось вже третій день поспіль. Прокурори встигли надати докази проти чотирьох обвинувачених у причетності до збиття малайзійського Боїнга. Йдеться про трьох громадян Росії - Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Ігоря Гіркіна та українця Леоніда Харченко. Жодного з них на засіданні немає, їх судять заочно.

На суді також укотре підтвердили, що літак збили саме установкою "Бук", привезеною з Росії і ніякою іншою зброєю. Після оголошення обвинувального акту слухання поновлять вже у березні, коли свої аргументи зможе викласти захист. Остаточне ж рішення у справі MH17 суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

Нагадаємо, пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з російської ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.