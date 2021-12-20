Справа МН17: прокуратура Нідерландів 20 грудня почне оголошувати обвинувачення

Оголошення обвинувального акту триватиме три дні.

Справа рейсу МН17 - прокуратура Нідерландів сьогодні об 11:00 за київським часом почне оголошувати обвинувачення у справі збитого малайзійського Боїнга та озвучить свої вимоги щодо вироку обвинуваченим.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 20 грудня.



У липні 2014 року на непідконтрольній Україні території з російського комплексу "БУК" був збитий пасажирський лайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 людей.

Обвинуваченими у цій справі проходять троє громадян Росії та один громадянин України. З них лише росіянин Олег Пулатов погодився співпрацювати зі слідством, його представляють нідерландські адвокати. Оголошення обвинувального акту триватиме три дні. Після того судові слухання поновлять аж у березні, коли свої аргументи зможе викласти захист. Остаточне ж рішення у справі рейсу МН17 суд планує винести наприкінці наступного року.