Справа підриву "Північного потоку": про що оголосив підозрюваний українець

Північний потік / © Associated Press

Реклама

Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії за підозрою у підриві «Північних потоків», оголосив голодування.

Про це повідомила його адвокат Ніколо Канестріні.

За його словами Кузнєцов відмовляється від їжі з 31 жовтня, вимагаючи дотримання базових прав під час перебування у в’язниці суворого режиму.

Реклама

Кузнєцов, який очікує рішення про можливу екстрадицію до Німеччини, протестує проти умов утримання. За словами адвоката, його клієнту не забезпечують харчування, сумісне зі станом здоров’я, що спричинило його погіршення.

Адвокатк зазначив, що українець вимагає поваги до права на належне харчування, гідні умови перебування, доступ до інформації та рівне ставлення з іншими ув’язненими.

Ніколо Канестріні повідомив, що вже поінформував компетентні органи Італії про голодування свого клієнта. Він закликав адміністрацію в’язниці та Міністерство юстиції терміново втрутитися, щоб забезпечити умови, які відповідають міжнародним та конституційним стандартам.

«Голодування ув’язненого завжди є тривожним сигналом. Нікого не слід змушувати вдаватися до таких крайніх заходів, щоб домогтися поваги до основних прав», — наголосив Канестріні.

Реклама

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі чітко заявив, що Варшава не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють у причетності до підриву «Північного потоку-2», назвавши головною проблемою саме будівництво російського газогону.