Справа "Північного потоку" не закрита: Італія повторно дозволила екстрадицію українця, підозрюваного в саботажі

Італія / © pixabay.com

Справа про диверсію на газопроводі "Північний потік" отримала новий поворот: Апеляційний суд Болоньї в Італії повторно задовольнив запит Німеччини про екстрадицію українця, підозрюваного у причетності до саботажу 2022 року.

Про це, з посиланням на адвоката підозрюваного, повідомляє видання Le Monde.

Ідеться про громадянина України на ім'я Серхи Кузнєцов, якого німецьке правосуддя підозрює в участі у підриві критично важливої енергетичної інфраструктури.

Це рішення суду є повторним, оскільки вперше його було скасовано Верховним касаційним судом Італії.

Адвокат підозрюваного одразу оголосив, що подасть апеляцію на це нове рішення. Поки триває юридична боротьба, Кузнєцов, який категорично заперечує висунуті звинувачення, залишатиметься під вартою в Італії.

Нагадаємо, що українця, якого Німеччина підозрює у підриві “Північних потоків”, затримали в Італії у серпні цього року, куди Сергій Кузнєцов з дружиною та неповнолітніми дітьми прибули на відпочинок.

Крім того, у Польщі наприкінці вересня затримали ще одного українця — Володимира Журавльова, якого теж підозрюють у причетності до підриву “Північних потоків”.

У вересні 2022 року на газопроводах “Північний потік 1” та “Північний потік 2” у Балтійському морі сталися вибухи, внаслідок яких витекли близько 800 мільйонів кубометрів газу.