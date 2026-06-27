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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
67
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Справа "золотого конвою": адвокат українських інкасаторів вимагає арешту Орбана

Захист українських громадян закидає угорським високопосадовцям катування та незаконне позбавлення волі з політичних мотивів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Адвокат українських інкасаторів вимагає арешту експрем’єра Віктора Орбана у справі про незаконне затримання українських громадян.

Про це повідомляє 24.hu.

Згідно з вимогами, у справі про так званий «золотий конвой» слідчим необхідно перевірити кримінальну відповідальність високопосадовців.иАдвокат інкримінує фігурантам сім епізодів незаконного позбавлення волі, скоєного з низьких спонукань, та катування.

Головне питання розслідування, на думку захисту, полягає в тому, чи було затримання українських інкасаторів законним, чи це було політично вмотивованим рішенням, спрямованим на реалізацію державних інтересів. У разі підтвердження того, що рішення про позбавлення волі ухвалювалися на політичному рівні поза межами процесуального законодавства, такі дії підпадають під статтю про незаконне ув’язнення.

Генеральна прокуратура Угорщини офіційно не підтвердила і не спростувала достовірність документів, на які посилається захист. У відомстві наголосили, що в справі триває розслідування.

Справа «золотого конвою»: що відомо

Зазначимо, на початку травня Угорщина повернула захоплені кошти «Ощадбанку». Президент України Володимир Зеленський назвав це «важливим кроком» у відносинах з Будапештом. Зауважимо, інкасаторські авто повернули ще у березні.

Раніше журналісти-розслідувачі повідомили, що затримання інкасаторів «Ощадбанку» відбулося за наказом тодішнього прем’єра Віктора Орбана. Свідчення осіб, які безпосередньо чи опосередковано були причетні до ситуації, збігалися в одному: юридичні підстави для операції існували лише «на папері».

Нагадаємо, Угорщина 5 березня затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які робили перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українською фінустановою. Угорська податкова служба заявила, що українців затримали нібито «за підозрою у відмиванні коштів».

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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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