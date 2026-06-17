Справа "золотого конвою": Угорщина розслідує напад своїх спецслужб на інкасаторів "Ощадбанку"

Угорщина розслідує захоплення українських інкасаторів / © ТСН

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Угорщина ініціювала масштабне внутрішнє розслідування щодо дій власних спецслужб через скандальне перехоплення конвою українських інкасаторів. Офіційна перевірка має встановити законність проведення цієї сумнівної операції, під час якої місцеві силовики безпідставно конфіскували кошти «Ощадбанка» та затримали 7 громадян України.

Про це повідомляє Index.

Численні порушення та внутрішнє розслідування

Інцидент стався у березні 2026 року. Угорські спецпризначенці незаконно перехопили 2 українські інкасаторські фургони, які перевозили 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів та 9 кілограмів золота з Австрії до України. Під час цієї операції силовики конфіскували майно «Ощадбанку», а українських працівників безпідставно утримували в кайданках із мішками на головах протягом 29 годин.

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Офіційна перевірка виявила щонайменше 24 серйозні процесуальні порушення під час проведення цієї сумнівної операції проти українців. З’ясувалося, що прокуратура взагалі не знала про підготовку масштабного захоплення конвою, а ордери оформлювалися податковою службою з грубим ігноруванням закону.

Через суспільний резонанс прем’єр-міністр Петер Мадяр наказав 17 червня провести негайне внутрішнє розслідування дій поліції та митниці. Двома тижнями раніше, 3 червня, Мадяр також публічно заявив, що його попередник, Віктор Орбан, у ручному режимі керував роботою спецслужб та використовував ці відомства у власних цілях.

Політичний тиск та шантаж України

Адвокат української сторони Лорант Хорват заявив, що конфіскація банківського майна зовсім не пов’язана з розслідуванням вигаданого відмивання грошей. За його словами, справжньою метою цієї зухвалої акції був жорсткий політичний шантаж України щодо функціонування нафтопроводу «Дружба».

Юрист наголошує, що угорська влада свідомо використала державні силові структури для здійснення прямого зовнішньополітичного тиску на сусідню державу. Наразі прокуратура Будапешта веде окреме кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі 7 українських громадян під час цього резонансного нападу.

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Нагадаємо, на початку травня Угорщина повернула захоплені кошти «Ощадбанку». Український президент назвав це «важливим кроком» у відносинах з Будапештом. Зауважимо, інкасаторські авто повернули ще у березні.

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