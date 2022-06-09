"Справді буде жахлива ситуація в усьому світі": СОТ закликає не допустити продовольчої кризи через війну Росії в Україні

"Справді буде жахлива ситуація в усьому світі": СОТ закликає не допустити продовольчої кризи через війну Росії в Україні

Генеральна директорка Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала вважає, що продовольча криза може тривати роками через війну Росії проти Україні.

Наразі лише два мільйони тонн зерна експортували з України поїздами та вантажівками. Від дефіциту пшениці та добрив найбльше постраждають африканські країни.

Про це гендиректорка СОТ сказала в інтерв'ю ВВС.

Оконджо-Івеала зазначила, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сформував спеціальну групу, яка займається цими питаннями.

"Він провів багато часу, намагаючись домовитися з Росією, тож тримаємо кулаки. Якщо ж укласти угоду не вдасться, це справді буде жахлива ситуація в усьому світі", - говорить вона.

За її словами, 35 країн Африки імпортують продовольство з цього Чорноморського регіону, а 22 - добрива.

"Ви можете собі уявити, який великий вплив це матиме, навіть лише на африканському континенті. Сподіваюся, що протягом наступних кількох років ми не зануримося у серйозну продовольчу кризу", - зазначила вона

Оскільки наразі експортувати зерно з регіону не можна, а в липні очікується новий урожай, каже директорка СОТ, "така ж кількість зерна буде змарнована, тож це вплине на наступні рік-два, і це буде справжньою катастрофою для певних регіонів світу".

Нагадаємо, що через голод, викликаний війною в Україні, Європа чекає на багатотисячну хвилю біженців з Африки.