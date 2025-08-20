Бейтс чекав на страту у в'язниці штату Флорида 42 роки / © Pixabay

У США, у Флориді, було страчено сексуального злочинця та грабіжника Кайла Бейтса.

Про це повідомляє Вild із посиланням на AP.

67-річний злочинець 42 роки свого життя провів у в’язниці та до останнього сподівався оскаржити свій вирок. Однак Верховний суд відхилив його апеляцію.

19 серпня 2025 року справу Бейтса було закрито, що стало десятим подібним випадком у Флориді цьогоріч.

«Це найбільша кількість засуджених у штаті за всю його історію», — йдеться у повідомленні.

Історія злочинця

1982 року 24-річний озброєний Бейтс пограбував страховий офіс в окрузі Бей (Флорида), викрав жінку, намагався її зґвалтувати та зрештою вбив. Також він зірвав з пальця загиблої діамантову каблучку. Бейтса було затримано і 1983-го засуджено.

Завершення справи

Відтоді Кайл Бейтс очікував на завершення своєї справи у державній в’язниці Флориди. Губернатор-республіканець Рон Десантіс дав вказівку завершити справу. І хоча адвокати Бейтса подали апеляцію та висунули звинувачення в дискримінації, а також додали аргумент, що Бейтс на момент скоєння злочину страждав від «органічного ураження мозку», суд не задовольнив клопотання.

Тож 19 серпня о 18:17 Бейтса було визнано померлим «після завершення «судових процедур». За даними Міністерства юстиції, засуджений перед смертю відмовився від останнього побачення зі священнослужителем, від останньої трапези та слова.

Видання зазначає, що 2025 року в США стало відомо про 29 подібних випадків.

Справа Кайла Бейтса став десятим випадком лише у Флориді за 2025 рік. Це більше, ніж у будь-якому іншому штаті та будь-якого іншого року, оскільки смертна кара була знову запроваджена в США 1976 року. Попередній рекорд у Флориді був встановлений 2014-го, коли таких випадків було вісім. У вересні там мають завершити ще дві справи.

Нагадаємо, раніше йшлося про останній жест смертника Грегорі Ганта, якого стратили азотом після понад 30 років у камері смертників. Перед смертю він підняв великий палець і показав знак миру.