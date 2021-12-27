"Справжній гуманіст": світ оплакує смерть нобелівського лауреата і борця з апартеїдом Десмонда Туту

Десмонда Туту вважали "моральною свідомістю" Південної Африки.

У Південно-Африканській Республіці помер англіканський архієпископ Десмонд Туту, також відомий як "Арка", лауреат Нобелівської премії миру, безкомпромісний противник апартеїду, а також активіст за расову справедливість та права ЛГБТ.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що священнослужитель мирно пішов із життя в неділю, 26 грудня, у Центрі догляду за хворими Oasis у Кейптауні. Йому було 90 років. Вказується, що у 1997 році Туту діагностували рак простати, а від 2015 року його декілька разів госпіталізували.

Перед похороном Туту в Кейптауні запланована семиденна жалоба, зокрема два дні прощання, екуменічна служба та англіканська заупокійна меса у соборі Святого Георгія.

У неділю південноафриканці, світові лідери і люди у всьому світі оплакували смерть архієпископа, якого вважали "моральною свідомістю" країни.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, зокрема, заявив про "ще одну главу скорботи у прощанні країни з поколінням видатних південноафриканців, які заповіли нам вільну Південну Африку".

"Від тротуарів опору в Південній Африці до кафедр великих соборів, культових споруд світу та престижної церемонії вручення Нобелівської премії миру "Арка" зарекомендував себе як несектантський, інклюзивний поборник загальних прав людини", - висловився лідер країни.

Експрезидент США Барак Обама охарактеризував Туту як "моральний компас для мене та багатьох інших".

"Всесвітній дух, архієпископ Туту був прихильником боротьби за визволення та справедливість у своїй країні, але також турбувався несправедливістю всюди. Він ніколи не втрачав бешкетного почуття гумору та готовності знаходити людяність у своїх супротивниках", - сказав колишній американський лідер.

А вигнаний духовний лідер Тибету та друг Туту Далай-лама зауважив, що життя активіста було "повністю присвячене служінню своїм братам і сестрам для загального блага". "Він був справжнім гуманістом", - підкреслив він.

Туту пристрасно, невпинно і ненасильно працював над поваленням апартеїду - жорстокого режиму гноблення чорної більшості, що тривав у у Південній Африці кілька десятиліть і закінчився лише в 1994 році.

Життєрадісний, прямолінійний священнослужитель спершу став першим чорний єпископом Йоганнесбурга, а потім - англіканським архієпископом Кейптаунським.

"Арка" став визначною фігурою в історії своєї країни, і лауреат Нобелівської премії Нельсон Мандела, ставши президентом ПАР у 1994 році, призначив Туту головою Комісії зі встановлення істини та примирення, яка розкрила злочини апартеїду.



