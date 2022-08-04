“Справжня мама” Путіна та затяжний перебіг COVID-19 у Байдена: головні новини ночі 4 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 4 серпня:
- Президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків. Читати далі –>
- У американського президента п’ятий день поспіль підтверджується зараження коронавірусною інфекцією. Читати далі –>
- Український президент шукає можливість безпосередньо поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про війну, яку розв’язала Росія. Читати далі –>
- Сенат США схвалив резолюцію про ратифікацію протоколів щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Читати далі –>
- Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українських військовополонених, котрі виходили з “Азовсталі”. Читати далі –>
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