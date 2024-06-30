Справжня мати могла відмовитись від Путіна: нові факти про дитинство диктатора

Президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків і приховувати біографію про своє дитинство.

Російсько-американська журналістка та дослідниця теми дитинства президента Росії Володимира Путіна Джулія Іоффе припускає, що його могли виховувати не рідні батьки. За її словами, існує альтернативна історія народження та раннього дитинства Путіна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наскільки я розумію, була росіянка, яка сказала, що вона народила цю дитину від росіянина, я думаю – поза шлюбом, а потім вийшла заміж за грузина, переїхала до Грузії з молодим Володею Путіним. Вітчим ставився до нього жахливо і в принципі не сприймав дитину, яку ми зараз знаємо як Володимира Путіна, як свою власну", - зазначила журналістка.

Згідно з цією теорією, мати віддала його далеким родичам у Ленінграді. Саме цей факт може пояснити те, що люди, яких називають батьками Путіна були набагато старшими.

"Я знаю, що вона (ймовірна біологічна мати Путіна - ред.) багато говорила про це іноземним журналістам, і люди казали, що вона навіть схожа на нього. Не знаю", - сказала Іоффе.

У Путіна в дитинстві не було іграшок. Він ганявся за щурами заради розваги.

"Всі ці взаємодії були зосереджені навколо фізичної сили та насильства та дуже суворої соціальної ієрархії. І це була твоя розвага. А також навчитися читати людей... Ви не можете сховатися від свого минулого або приховати багато чого... Справа не стільки в іграшках і щурах, скільки в злиднях і бідності тієї епохи, а також у тому, як вона навчила це покоління, що добробут не гарантований, що завжди може бути гірше... Ось чому його палац у Геленджику виглядає так... Я думаю, люди, які виросли з грошима, як правило, не прикрашають свої будинки таким чином", - зазначила Джулія Іоффе.

Нагадаємо, батько Путіна може виявитися нацистом – Кремль все тримає в таємниці.

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