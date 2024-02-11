Справжнє диво: порятунок трирічної дитини, яка 60 годин перебувала під завалами

На острові Мінданао, що у південній частині Філіппін, врятували 3-річну дівчинку, яка 60 годин перебувала під завалами, що утворилися внаслідок зсуву ґрунту. Вона була серед десятків людей, які зникли безвісти. Наразі загальна кількість загиблих зросла до 27.

Про це пише The Guardian.

Дівчинку знайшли, коли рятувальники руками і лопатами шукали вцілілих у селі Масара на південному острові Мінданао.

Як повідомив представник агентства з надзвичайних ситуацій Едвард Макапілі батько дівчинки бачив свою дитину перед тим, як її доставили до медичного закладу

Зсув стався 6 лютого ввечері, він зруйнував будинки та поглинув три автобуси та джип, які мали забрати робітників із "золотих копалень".

Через гористий рельєф, сильні опади та масову вирубку лісів у результаті видобутку корисних копалин зсуви є частим явищем на островах архіпелагу.

Протягом кількох останніх тижнів у деяких районах Мінданао дощі посилилися. Це спричинило десятки зсувів і повеней.

Сотням сімей із Масари та чотирьох прилеглих сіл довелося евакуюватися зі своїх будинків і сховатися в центрах екстреної допомоги через побоювання нових зсувів.

У школах призупинили заняття.

Нагадаємо, землетрус викликав паніку серед мешканців міста в Італії.

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