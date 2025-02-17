Справжнє ім'я Джека-різника розкрито через 130 років завдяки великому прориву в ДНК – фото

Вчені та дослідники нарешті з'ясували, ким була людина, що стояла за жорстокими злочинами.

Через 130 років після скоєння злочинів Джека-різника вченим вдалося встановити його справжню особистість завдяки великому прориву в галузі ДНК-технологій.

Про це повідомляє Daily Mail.

Сумнозвісний серійний вбивця, який наганяв страх і жах на Лондон після серії безжальних вбивств жінок, став справжньою головоломкою для поліції та істориків від моменту вбивств 1888 року.

Його жорстокі вбивства, під час яких він калічив тіла жінок, довгий час залишалися нерозкритими.

Письменник і дослідник різника Рассел Едвардс купив шаль, знайдену на одній з жертв, Кетрін Еддоус, на аукціоні 2007 року.

Тепер він зміг виділити ДНК із закривавленого одягу і використати її, щоб визначити, що Джек-різник був людиною на ім'я Аарон Космінскі.

Аарон Космінскі / Фото: Russell Edwards

Перед тим, як оголосити про своє шокувальне відкриття, Едвардс найняв команду експертів, зокрема криміналістів, для надання роз'яснень щодо збігу ДНК, щоб переконатися, що він був правильним. Відкриття справжньої особи вбивці було підтверджено на 100%.

ДНК Космінскі було знайдено на просоченому кров'ю шалику Еддоус, а також її ДНК. Вважається, що Космінскі був польським перукарем, який переїхав до Лондона на початку 20-х років.

На момент вбивства йому було близько 23 років.. Жертви відомі як "канонічна п'ятірка" – Мері Енн Ніколс, Енні Чепмен, Елізабет Страйд, Мері Джейн Келлі та Кетрін Еддоус – були вбиті протягом дев'яти тижнів, починаючи від п'ятниці 31 серпня до п'ятниці 9 листопада 1888 року.

Публікація про Джека-різника / Фото: Getty Images

Під час розслідування, яке велося в прямому ефірі, Космінскі фактично був одним із підозрюваних. Однак він уникнув будь-якої відповідальності і згодом помер у психіатричній лікарні 1919 року.

За словами дослідника Едвардса, він виявив, що Космінскі нібито був частиною неймовірно таємної та ексклюзивної організації масонів. Вважається, що вони могли захистити його від будь-яких звинувачень з боку поліції.

Хоча через 130 років справу нарешті вдалося розкрити. І саме одна із родичів Космінскі допомогла Едвардсу розгадати одну з найзаплутаніших загадок історії. Досліднику допомогла праправнучка старшого брата Космінскі, яка надала зразок ДНК, що зрештою збігся зі зразком, знайденим на шалі Кетрін.

Після того, як Карен Міллер, пра-пра-правнучка жертви Кетрін Еддоус, дізналася про особу Джека-різника, вона заявила, що це одкровення допоможе "поставити крапку" у справі.

Тепер вона закликає до проведення розслідування, сподіваючись нарешті домогтися справедливості для жертв, і інші нащадки вбитих жінок погоджуються з цим.

Публікація про Джека-різника / Фото: Getty Images

Карен розповіла виданню: "Встановлення справжньої особи в суді, який може розглянути всі докази, було б формою правосуддя для жертв. У нас є докази. Тепер у нас є це розслідування, щоб юридично назвати ім'я вбивці. Ім'я Джек-різник стало сенсаційним, воно увійшло в історію як цей знаменитий персонаж. Все було навколо нього, цього культового імені, але люди забули про жертв, які не мали правосуддя в той час. А як щодо справжнього імені людини, яка це зробила? Назвати справжнє ім'я цієї людини в суді, який може розглянути всі докази, було б формою правосуддя для жертв".

Далекі родичі Космінскі також закликали провести розслідування, щоб нарешті дізнатися правду. Тричі двоюрідна племінниця Космінскі, Аманда Пулос, сказала: "Я більш ніж щаслива нарешті встановити, що насправді сталося".

Нагадаємо, таємничу "маму з коштовностями" нарешті ідентифіковано через 43 роки після вбивства. Десятиліттями закриту справу було суттєво актуалізовано за допомогою судово-генетичної генеалогії.

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