Справжнє обличчя Іванішвілі: як Грузію позбавити від місцевого “Януковича”

Домовленості з Путіним допомогли Іванішвілі захопити владу в Грузії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів депутат грузинського парламенту (2012-2015), заступник генерального прокурора України, прокурор Одеської області (2015-2016) Давид Сакварелідзе.

“З початку війни всі зрозуміли позицію влади Іванішвілі. Влада — це він і ніхто крім нього нічого не вирішує. Це людина, яка розбагатіла і заробила мільярди в Росії. Вже потім в Грузії готувався заходити в політику, витрачав гроші на благодійність, підкуплюючи різних діячів культури та громадських діячів, лідерів та інших. У вирішальний момент, коли настав час, домовився з Путіним, йому дали можливість продати кілька своїх бізнесів, вивезти з Росії $2,5 млрд і він зайшов у політику. Назвав свою партію “Грузинська мрія”, нібито все буде добре, гроші посипляться, нормалізуємо відносини з Росією, війни більше не буде, він нічого нав’язувати теж не буде, як нав’язувала колишня проєвропейська влада, жити будемо спокійно”, - пояснив Давид Сакварелідзе.

Також він додав, що зараз люди в Грузії розуміють, що їх просто обдурили. З початком війни в Україні Іванішвілі веде шалену пропаганду стосовно того, що Україна разом з Заходом хочуть нав’язати Грузії війну, щоб грузинські жінки і діти так само вмирали від російських ракет, а він єдиний, хто цього не допускає, каже ексдепутат грузинського парламенту.

“Тобто він як гарант миру і порядку в Грузії. Політичне сміття, яке він збирав, на жаль, захопило країну. Ніхто не має впливу на Іванішвілі. Я сподіваюсь, що Захід нарешті прокинеться і зрозуміє, що з такими мерзотниками, крадіями і баригами широкого масштабу не можна мати відносини, як зі звичайними політиками. З ними треба спілкуватися, як зі злочинцями. Все це закінчується погано — як закінчилося в Росії з Януковичем”, - підкреслив Сакварелідзе.

Нагадаємо, що попри понад 130 затриманих за два дні протесту, грузини в Тбілісі примусили партію влади відкликати закон про іноагентів.

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