"Справжню війну ми програли": стало відомо, що так звані "російські еліти" думають про крах РФ на фронті

Політики і бізнесмени РФ більше не вірять, що Кремлю вдасться переламати ситуацію в Україні, тому так звані "російські еліти" намагаються не виступати публічно з мілітарними промовами.

Відступ із Херсона став "дуже болісною подією" для так званих "російських еліт". Тепер у найближчому колі Путіна переконані, що "справжню війну Росія програла".

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на анонімні джерела, близькі до адміністрації російського диктатора.

"Почалось розуміння — справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце у майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати. [З одного боку] будуть реваншистські настрої. З іншого боку, буде запит на нормалізацію та стабілізацію", — розповів співрозмовник, близький до "ближнього кола" Володимира Путіна.

"Медуза" пише, що так званий "кухар Путіна" і ватажок найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив створити власний "патріотичний консервативний рух", який у майбутньому може перетворитися на партію.

Тим часом у політичному блоці адміністрації Путіна налаштовані трохи оптимістичніше. Один зі співрозмовників "Медузи" пояснює: у Кремлі, як і раніше, сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус щодо підтримки України" через необхідність дешевих енергоносіїв.

Ще одна надія Кремля, за інформацією джерел "Медузи", — різка зміна політичної ситуації у самій Україні та відставка Володимира Зеленського. На чому ґрунтується очікування таких подій, невідомо.

Крім того, у Кремлі вірять, що через кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і зможе переламати ситуацію на фронті.

Однак після відступу з Херсона війна для Росії зайшла в глухий кут. Однак навіть тепер Москва не збирається шукати миру — спочатку РФ спробує змінити тактику. Для пересічних росіян, на відміну від "еліт", відступ з Херсона нічого не змінив.

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Російське суспільство майже не помічає того, що відбувається на фронті, йому це не цікаво. Так зване "приєднання Херсона" російська пропаганда ще не встигла "просунути в маси" — це перекрила інформація про мобілізацію. Люди не надто активно сприйняли інформацію про Херсон і тому легко приймають офіційні пояснення пропаганди, що його "необхідно було залишити".

Джерела "Медузи" серед політиків і бізнесменів не вірять, що Кремлю вдасться переламати ситуацію. Зокрема, співрозмовник видання в одному з регіональних відділень "Єдиної Росії" резюмував: "Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок безладу в державі, про який начебто й підозрювали, але не настільки".

Ще один регіональний чиновник зізнався, що у його колі "почало виникати відчуття чужої війни".

"Раніше "спецоперація" була тлом, який, можливо, навіть викликав привід гордості. Особливо, якщо ти нічим, крім офіційної інформації, не цікавився. Після мобілізації — це частина життя, але тебе про ці рішення ніхто не запитав... Це там нагорі воюють (та ще й без успіхів), а впливає на нас", — розповідають у РФ.

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Подібні настрої проникають і до адміністрації президента Путіна, і до російського уряду. Джерела "Медузи" визнали, що на тлі постійних військових поразок їх почала ще більше турбувати "повна закритість вищого керівництва країни".

"Нас ні про що не інформують, багато дізнаємося з новин, до того ж українських та західних. Видається так, що постійно йдемо на поступки і ще намагаємося це приховати і сховати", — пояснив близький до уряду РФ співрозмовник "Медузи" і додав, що "гнітюче враження", зокрема, справила метушня Кремля за "зерновою угодою".

Зазначається, що серед високопосадовців РФ дедалі розумнішою видається позиція представників "еліти", які "не вписуються в спецоперацію повністю". Під час війни серед російського вищого чиновництва сформувалася так звана "партія мовчання". Її представники вважають за краще сумлінно виконувати окремі доручення "вищого керівництва", пов'язані з війною, але відкрито з мілітарними промовами не виступають. Серед представників цієї партії співрозмовники "Медузи" виділяли прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та мера Москви Сергія Собяніна.

Проте, за словами джерел "Медузи", незважаючи на все невдоволення, російські чиновники та бізнесмени не мають наміру вдаватися до будь-яких дій проти Путіна: "Просто хочеться, щоб усе це швидше закінчилося".

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