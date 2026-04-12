Справжні віртуози: з кого виходять найкращі пілоти бойових дронів

У Корпусі морської піхоти США дійшли несподіваного висновку, що найкращими операторами ударних безпілотників часто стають не геймери, а люди з досвідом керування технікою в реальному житті, зокрема мотоциклісти або водії човнів.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на інструкторів навчального центру 1-ї дивізії морської піхоти в Каліфорнії.

Спочатку військові припускали, що молоді бійці покоління Z, які виросли з відеоіграми, матимуть перевагу у керуванні дронами. І дійсно, ігровий досвід допомагає швидше освоїти симулятори.

Однак під час реальних тренувань з’ясувалося, що керування бойовими дронами з навантаженням, зокрема вибухівкою, потребує зовсім інших навичок. За словами майора Майка Олівареса, це більше нагадує керування мотоциклом — необхідна точність і відчуття механіки.

Головна складність керування бойовими дронами

Основна складність полягає у чутливих джойстиках керування. Навіть невелика вага бойового заряду змінює поведінку дрона в повітрі, що вимагає делікатного контролю.

Під час навчання виявилося, що понад 20% курсантів не справляються саме через труднощі з керуванням у реальних умовах, особливо при переході від симуляторів до бойових систем.

Щоб вирішити проблему, інструктори вдосконалюють тренування: використовують дрони з більш реалістичним опором керування та працюють над оновленням симуляторів, щоб вони точніше відтворювали бойові умови.

Навчальний курс триває три тижні та має на меті швидко підготувати якомога більше військових. У перспективі щороку планують навчати до 500 бійців.

У морській піхоті наголошують: дрони вже стали ключовим елементом сучасної війни, що підтверджує досвід бойових дій в Україні.

«Водночас ідеальний оператор дрона — це не лише людина з гарною моторикою, а й той, хто швидко адаптується до нових технологій і здатен креативно їх застосовувати на полі бою», — зазначають фахівці.

Тим часом легендарний боєць «Волина» розповів про проблеми морпіхів у ЗСУ. Він зазначив, що розподіл грошового забезпечення для морської піхоти є несправедливим.