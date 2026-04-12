Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Світ
50
2 хв

Справжні віртуози: з кого виходять найкращі пілоти бойових дронів

Морська піхота США вважає, що найкращі оператори дронів — це не геймери, а люди з практичним досвідом керування технікою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Справжні віртуози: з кого виходять найкращі пілоти бойових дронів

Морпіхи США / © Associated Press

У Корпусі морської піхоти США дійшли несподіваного висновку, що найкращими операторами ударних безпілотників часто стають не геймери, а люди з досвідом керування технікою в реальному житті, зокрема мотоциклісти або водії човнів.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на інструкторів навчального центру 1-ї дивізії морської піхоти в Каліфорнії.

Спочатку військові припускали, що молоді бійці покоління Z, які виросли з відеоіграми, матимуть перевагу у керуванні дронами. І дійсно, ігровий досвід допомагає швидше освоїти симулятори.

Однак під час реальних тренувань з’ясувалося, що керування бойовими дронами з навантаженням, зокрема вибухівкою, потребує зовсім інших навичок. За словами майора Майка Олівареса, це більше нагадує керування мотоциклом — необхідна точність і відчуття механіки.

Головна складність керування бойовими дронами

Основна складність полягає у чутливих джойстиках керування. Навіть невелика вага бойового заряду змінює поведінку дрона в повітрі, що вимагає делікатного контролю.

Під час навчання виявилося, що понад 20% курсантів не справляються саме через труднощі з керуванням у реальних умовах, особливо при переході від симуляторів до бойових систем.

Щоб вирішити проблему, інструктори вдосконалюють тренування: використовують дрони з більш реалістичним опором керування та працюють над оновленням симуляторів, щоб вони точніше відтворювали бойові умови.

Навчальний курс триває три тижні та має на меті швидко підготувати якомога більше військових. У перспективі щороку планують навчати до 500 бійців.

У морській піхоті наголошують: дрони вже стали ключовим елементом сучасної війни, що підтверджує досвід бойових дій в Україні.

«Водночас ідеальний оператор дрона — це не лише людина з гарною моторикою, а й той, хто швидко адаптується до нових технологій і здатен креативно їх застосовувати на полі бою», — зазначають фахівці.

Тим часом легендарний боєць «Волина» розповів про проблеми морпіхів у ЗСУ. Він зазначив, що розподіл грошового забезпечення для морської піхоти є несправедливим.

