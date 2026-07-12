"Справжній американський патріот": Трамп висловився про смерть Ліндсі Ґрема та втрату для США

Сенатор США Ліндсі Грем / © Associated Press

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У неділю, 12 липня, президент США Дональд Трамп прокоментував раптову смерть 71-річного впливового сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема. Американський лідер назвав політика одним із найкращих людей та сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Реакція Трампа

За словами Дональда Трампа, усі деталі щодо організації церемонії прощання з видатним політиком будуть оголошені трохи згодом.

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«Він завжди наполегливо працював і був справжнім американським патріотом. Ліндсі дуже не вистачатиме», — написав президент США.

Відомий сенатор пішов із життя ввечері в суботу, 11 липня, після короткої та раптової хвороби, а екстрені служби зафіксували у нього зупинку серця. За даними поліцейського сканера, парамедики виносили чоловіка з його будинку на Капітолійському пагорбі на ношах до машини швидкої допомоги.

Підтримка України та візит до Києва

Незадовго до своєї смерті американський політик відвідав Київ, де заявив про більшу прихильність Дональда Трампа до України. За словами Ґрема, очільник Білого дому був сильно вражений успіхами українських сил на полі бою та вітчизняними військовими технологіями. Сенатор пояснював, що президент США любить переможців і чудово бачить, як українська армія чинить на Росію дуже серйозний тиск.

Загалом Ліндсі Ґрем завжди залишався послідовним прихильником України у команді Дональда Трампа. Він продовжував активно підтримувати українців у війні з Росією навіть після політичного скандалу в Білому домі у лютому 2025 року, який спричинив певне охолодження відносин між лідерами двох держав. Родина покійного вже подякувала всім за молитви та попросила поважати її право на приватність у цей надзвичайно важкий час.

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