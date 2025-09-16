"Справжній подарунок Путіну": в Чехії можуть скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України

Чеський політик та ексрем’єр Андрей Бабіш / © Associated Press

Успішна ініціатива Чехії щодо постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України потрапила під критику всередині країни. Партія ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів, заявляє про намір скасувати її. Лідер партії та колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш вважає, що ініціатива занадто дорога для платників податків, а гроші слід витрачати на «власний народ».

Про це пише Politico.

Політичні розбіжності та звинувачення

Андрей Бабіш назвав ініціативу «гнилою» і заявив, що скасує її, якщо повернеться до влади. Його однопартієць Карел Гавлічек стверджує, що в проєкті «недоречна прибутковість, погана якість та сумнівні постачальники». Він вважає, що такий проєкт має керуватися на рівні НАТО.

Натомість, чинний уряд на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою захищає ініціативу. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський попередив, що «будь-яка зупинка ініціативи була б справжнім подарунком Путіну». Він додав, що ті, хто говорять про це, «грають з безпекою Європи».

Проблеми з прозорістю та суспільна думка

Ініціатива зіткнулася з критикою через нібито відсутність прозорості. Однак, за словами Алеша Витечки, керівника Міжурядового агентства оборонного співробітництва, уся інформація про пожертвування звітується щотижня, хоча деталі, такі як ціни та тип боєприпасів, не можуть бути розкриті з міркувань безпеки.

За даними опитування, проведеного в червні, 49% чехів вважають, що підтримка України є надмірною. Аналітик Іржі Таборський пояснює, що чехи не бачать сенсу надсилати військову допомогу, оскільки мало хто вірить у швидку перемогу України. Партія Бабіша користується цими настроями, щоб атакувати проєкт.

«Один з найбільших стовпів нашої підтримки — це краудфандинг. Я вражений тим, наскільки чеський народ є корисним, коли я бачу внески, наприклад, на гаубиці або вертольоти», — сказав Витечка.

Він додав, що щедрість чехів обумовлена історичною пам’яттю про окупацію нацистською Німеччиною у 1938 році та радянськими військами у 1968-му.

Нагадаємо, США відновлюють постачання зброї Україні коштом союзників по НАТО. Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги за новою моделлю фінансування.