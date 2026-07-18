Справжнє пекло: через масштабну пожежу вщент згоріли понад 100 будинків, вогонь гасять вертольоти

У Норвегії вирують пожежі / © Getty Images

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У норвезькому муніципалітеті Драммен спалахнула пожежа, яка швидко переросла у стихійне лихо. Потужне полум’я миттєво охопило щільну житлову забудову та вщент знищило понад 100 будинків.

Про це повідомляє NRK.

Локалізувати стіну вогню рятувальникам не вдавалося протягом тривалого часу через швидке поширення фронту займання на прилеглу територію.

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Зона надзвичайної ситуації розширювалася щохвилини, що змусило правоохоронців діяти максимально оперативно. Поліція та екстрені служби здійснили термінову евакуацію кількох сотень місцевих мешканців із небезпечного району.

Кілька людей наразі перебувають під превентивним наглядом медиків через отруєння чадним газом. Окрім того, один норвезький пожежник зазнав легких травм під час ліквідації займання.

Для приборкання стихії влада Норвегії оголосила повну мобілізацію екстрених служб регіону. До гасіння залучили всі доступні пожежні бригади Східної Норвегії. Оскільки під’їзд наземної техніки до деяких осередків був ускладнений, у небо підняли потужне авіаційне угруповання — шість спеціальних пожежних вертольотів.

Для забезпечення безпеки повітряних операцій та безперешкодної роботи ліквідаторів у зоні НП влада запровадила тотальну заборону на будь-які польоти.

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Точні причини, що спровокували виникнення цього страшного вогняного колапсу, наразі залишаються невстановленими.

Нагадаємо, на півдні Іспанії вирує нищівна лісова пожежа, яка вже забрала життя щонайменше 12 осіб.

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