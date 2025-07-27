Справжнє пекло у Туреччині: температура повітря піднялася до +50

Туреччина потерпає від спеки / © Associated Press

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У Туреччині зафіксовано новий температурний рекорд: у місті Силопі, провінція Ширнак, температура повітря досягла +50,5°.

Про це повідомляє Turkiye Today.

За даними Головного управління метеорології Туреччини, цей показник став найвищим за всю історію метеорологічних спостережень у країні. Раніше рекорд належав Ескішехіру, де в серпні 2023 року температура досягла +49,5°.

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Зазначається, що спека охопила не лише Ширнак. У кількох інших регіонах країни температура також наблизилася до рекордних позначок.

Метеорологи попереджають, що найближчими днями температура повітря в Туреччині залишатиметься вищою за середні багаторічні значення.

Попередній рекорд становив +48,8°C і був встановлений у серпні 2021 року на Сицилії, Італія. Цей показник був офіційно підтверджений Всесвітньою метеорологічною організацією 2024 року.

Наразі Європа, Азія, США та Близький Схід переживають хвилю надзвичайної спеки. За даними Copernicus, температура поверхні Середземного моря, включаючи Егейське, перевищує середні показники за період 1992–2020 років на +3°C.

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Синоптики попереджають про продовження екстремальних погодних умов у найближчі дні.

Нагадаємо, європейська спека, яка вже спричинила тисячі смертей у країнах ЄС, дісталася й України. Українські синоптики прогнозують, що серпень 2025 року буде переважно сухим та спекотним, що вимагає від громадян особливої уваги до свого самопочуття та дотримання правил безпеки.