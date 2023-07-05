"Спрей від НАТОвських комарів": в магазинах окупованого Донбасу з'явився дивний засіб, що "відлякує ЗСУ" (фото)

Після того, як у РФ заявили, що США привезуть до України "бойових комах", на полицях магазинів окупованого Донбасу почали з'являтися "спреї проти НАТОвських комарів".

В магазинах окупованої Донеччини почав з’являтися спрей "проти НАТОвських комарів".

Відповідні фото публікують в Мережі.

Так, на полицях магазинів на тимчасово захопленому Донбасі почали з'являтися дивні пляшечки. На них зображений "рускій воїн", який відчайдушно відбивається мечем від комарів. На пляшці красується напис у стилі російських пропагандистів: "Спрей від комарів НАТО. Захисти російську кров".

Нагадаємо, пропагандистська машина Росії продовжує видавати перли про високотехнологічну та біологічну зброю, яку США намаються випробувати проти армії РФ. Нещодавно з'явилася інформація про "заражених комарів на дронах".

Так, командувач військ радіаційного та біологічного захисту ЗС РФ заявив про нову біологічну зброю американців – "бойових комарів", яких дронами можуть доставляти до місць скупчення російських загарбників в Україні. За його словами, таким чином США планують заразити російських окупантів лихоманкою західного Нілу та малярією, щоб їх знешкодити.

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