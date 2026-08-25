Спроба атаки в аеропорту Лейпцига: виявлено ще один дрон із вибухівкою

Аеропорт / © Associated Press

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У невдалій атаці на український вантажний літак в аеропорту Лейпцига, ймовірно, було задіяно більше безпілотників, ніж вважалося спочатку. Слідчі виявили ще один дрон із залишками вибухової речовини.

Про це пише Süddeutsche Zeitung.

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Ймовірною ціллю атаки на початку серпня став український транспортний літак «Антонов», який використовувався для перевезення озброєння до України. Один із дронів знайшли безпосередньо біля літака. Безпілотник був начинений вибухівкою, однак детонатор, очевидно, не спрацював, що дозволило уникнути серйозної катастрофи.

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Розслідуванням займаються співробітники Федерального управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) за дорученням генерального прокурора Єнса Роммеля. Слідчі намагаються встановити, як саме планувалася атака та хто за нею стоїть. Наразі вони розглядають версію про можливу причетність Росії.

За даними журналістів, у справі фігурують щонайменше три дрони. Перший виявили в аеропорту, другий, імовірно, зіткнувся з вантажним літаком DHL, а третій знайшли 14 серпня на полі в Кабельскеталі — неподалік західної частини аеропорту.

Під час огляду третього безпілотника криміналісти виявили залишки речовини, яка, за попередньою оцінкою, може бути приблизно 50 грамами гексогену. Вибухівка не здетонувала. Тепер експерти намагаються з'ясувати причину несправності та визначити, яку роль цей дрон мав відіграти в атаці.

Зіткнення з літаком DHL

Події 4 серпня розгорталися протягом лічених хвилин. Перший дрон помітили о 23:42 біля українського вантажного літака. Приблизно через 20 хвилин інший безпілотник, імовірно, зіткнувся з літаком DHL.

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Через закриття аеропорту екіпаж вантажного літака був змушений перервати посадку. Під час польоту на висоті близько 300–400 метрів пілоти, за даними розслідування, побачили невеликий об'єкт приблизно за кілька секунд до зіткнення. Його розмір оцінювали приблизно у 30 сантиметрів. Аналіз радарних даних також нібито підтвердив наявність невеликого літаючого об'єкта.

Літак перенаправили до Ганновера. Там слідчі оглянули повітряне судно та опитали екіпаж. На хвостовій частині виявили пошкодження, які могли виникнути внаслідок зіткнення з дроном. Версію про удар птаха правоохоронці, за повідомленнями, відкинули.

Сам безпілотник або його уламки поки не знайшли. Не виключено, що після зіткнення дрон потрапив у двигун і був повністю зруйнований.

Нові знахідки слідчих

Окрім слідів ДНК, виявлених на одному з дронів, правоохоронці знайшли ще одну потенційну зачіпку в районі Курсдорфа на північ від аеропорту. На дереві була закріплена антена, поруч лежали електронні компоненти. За кілька метрів від них слідчі помітили обгорілу ділянку з металевими деталями.

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Очевидці повідомляли про гучний вибух приблизно о 19:20 у день атаки. Поки що невідомо, що саме вибухнуло. Правоохоронці також перевіряють, чи стався вибух випадково, чи хтось навмисно намагався знищити можливі докази.

Ще одну знахідку зробили 11 серпня під час обшуків поблизу аеропорту. Поліція виявила компоненти безпілотника, зокрема двигун і ротор.

Тепер слідство має відповісти на низку запитань: чи був задіяний ще один, четвертий дрон, яку функцію він виконував і скільки безпілотників були оснащені вибухівкою. Розслідування триває.

Раніше російська влада відреагувала на інцидент із дроном із вибухівкою біля українського літака в аеропорту Лейпцига, назвавши його «провокацією». У Москві заявили, що подія нібито може бути вигідною Україні, однак жодних доказів цього не надали. Водночас американська розвідка пов’язує дрон із російським урядом, а німецькі слідчі продовжують встановлювати організаторів атаки.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що за дроном із вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле може стояти Росія. За даними WSJ, інцидент розглядають на тлі оцінок щодо можливих спроб Москви перевірити готовність НАТО до реагування. Офіційно відповідальних за запуск дрона Німеччина поки не встановила.

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