Спроба імпічменту президенту Південної Кореї провалилася: опозиція зробила заяву

Голосування щодо імпічменту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля провалилося. Процедуру було зірвано, оскільки владна партія залишила зал ще до голосування, фактично бойкотувавши його.

Про це пише Reuters.

Це означало, що проголосувало лише 195 депутатів, що нижче за поріг у 200 голосів, необхідний для визнання голосування дійсним.

Видання зазначає, що коли депутати владної партії виходили із зали, члени опозиції кричали їм услід "Колабораціоністи!"

Люди, які зібралися в цей час біля будівлі парламенту, закликали до розпуску владної партії, скандуючи "імпічмент!"

Лідер опозиційної Демократичної партії Пак Чхан Де заявив, що опозиція ініціюватиме процедуру імпічменту щосуботи, доки не доб'ється його.

Представник владної "Партії народної влади" Шин Дон Уком оголосив офіційну заяву партії.

"Те, що безпрецедентний імпічмент президента вісім років тому залишив після себе в історії конституційного правління, — це крайній розкол і хаос в Республіці Корея. Цей шрам все ще глибоко вкоренився в нашому суспільстві. Але ми не можемо повторити трагедію паралічу державного управління та призупинення конституційного правління через імпічмент президенту", – йдеться у документі.

Партія пообіцяла підготувати план активного політичного врегулювання, щоб звести до мінімуму плутанину у державних справах.

"Ми швидко вирішимо цю кризу більш упорядкованим і відповідальним чином, ніж імпічмент", – наголосив Шин Дон Уком.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану. Він заявив, що "щиро шкодує", що викликав стурбованість громадськості.

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