Спроба військового перевороту в Судані: кількість загиблих у боях сягнула майже сотні 

У Судані повстанці третій день воюють із регулярною армією — близько 600 людей отримали поранення. Ще майже 100, за попередніми даними, загинули. Бойові дії в Хартумі тривають неподалік президентського палацу та будівлі держтелебачення.

Про це пише видання The Guardian.

У столиці Судану - Хартумі - лунають звуки пострілів і важкої артилерії — воєнізовані угруповання Сил оперативної підтримки (RSF) ведуть бої з армією, намагаючись здійснити держпереворот.

"17 квітня, вранці у своїй заяві профспілка лікарів заявила, що 97 мирних жителів були вбиті та ще 365 зазнали поранень після початку бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що в деяких лікарнях закінчуються необхідні запаси для лікування поранених.

"У кількох із дев’яти лікарень у Хартумі, які приймають поранених цивільних, закінчилася кров, обладнання для переливання крові, рідини для внутрішньовенного введення та інші життєво важливі засоби", – повідомляє ВООЗ.

Зазначається, що в неділю навколо міжнародного аеропорту Хартума та військового штабу точилися важкі бої. Очевидці стверджують, що армія здійснила авіаудари по казармах і базах Сил швидкого реагування (RSF), зокрема і в Омдурмані через річку Ніл з Хартума, і знищила більшість їхніх об’єктів.

Видання пише, що жорстока криза між двома основними фракціями правлячого військового режиму, якої давно побоювалися, загрожує дестабілізувати не лише Судан, але й більшу частину регіону, а також загострити боротьбу за вплив, у якій беруть участь великі держави Перської затоки, США, ЄС і Росія.

У Судані останнім часом триває напруженість між військовими та цивільними групами, які не можуть поділити владу після того, як 2019 року скинули з посади диктатора Омара аль Башира. Прихильники одних та других влаштовують протести та звинувачують одні одних у захопленні влади.

Збройний конфлікт у Судані: реакція політиків

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив із міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ і сказав, що три країни погодилися з необхідністю припинення бойових дій у Судані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив із міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ і сказав, що три країни погодилися з необхідністю припинення бойових дій у Судані.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що внаслідок сутичок у Судані загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої організації (WPF) під час виконання своїх обов'язків.

"Сутички, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі 3 наших співробітників, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Гуманітарні працівники не є мішенню. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", — написав генсек ООН у Twitter.

Китай також висловив стурбованість — міністерство закордонних справ у Пекіні закликало всі сторони конфлікту в Судані припинити вогонь, щоб запобігти ескалації ситуації.

Єгипет, Саудівська Аравія, а також ООН, Європейський Союз і Африканський Союз закликали до негайного припинення бойових дій.

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Судану

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Судану через загострення ситуації безпеки у столиці країни Хартумі.

"У зв'язку із загостренням ситуації у столиці Республіки Судан місті Хартум рекомендуємо громадянам України зараз утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває – уникати відвідування районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися у місцях свого проживання", – йдеться у повідомленні МЗС.

Ділять владу трупами цивільних – ситуація в Судані погіршується

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