"Спроба втекти": у Кремлі відреагували на виїзд з Росії письменника-сатирика Шендеровича

В РФ Шендеровича визнали ЗМІ-іноагентом.

У Кремлі вважають, що письменник-сатирик Віктор Шендерович виїхав з країни, аби ухилитися від розгляду в судах кримінальної справи, яку проти нього можуть порушити.

Про це сказав речник російського президена Дмитро Пєсков.

"Це (від'їзд Шендеровича - Ред.) не може бути результатом оголошення іноземним агентом. Найменування "іноземний агент" не обмежує ні в правах, ні у можливості здійснювати діяльність. Тобто - ні в чому. Тому це не може бути пов'язане з цим", - переконаний Пєсков.

Натомість, причиною від'їзду вважають справу, яка світить йому за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина". У грудні 2021-го письменник заявив про судимість ресторатора Євгена Пригожина. Саме через це він подав позов про наклеп, який помер обрнутися п'ятьма роками позбавлення волі.

"Мабуть, це просто спроба втекти від розгляду в суді від претензій його опонентів. І це до жодних статусів жодного стосунку не має", - заявив представник Кремля.

Як повідомлялося, Мін'юст РФ 30 грудня визнав Шендеровича та ще сім осіб ЗМІ-іноагентом. У ніч проти 11 січня Шендерович повідомив, що вирішив виїхати з Росії, бо щодо нього може бути порушена кримінальна справа за заявою Пригожина.

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