Спроба викрадення Мадуро: деталі провалу секретної операції США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

Реклама

Досвідчений федеральний агент США вів таємну операцію з вербування особистого пілота президента Венесуели Ніколаса Мадуро, вмовляючи того зрадити свого боса за величезну винагороду. Пілоту, генерал-полковнику ВПС Венесуели Бітнеру Вільєгасу, пропонували стати «дуже багатою людиною» і «героєм Венесуели» в обмін на зміну маршруту президентського літака до місця, де американська влада могла б заарештувати Мадуро, якому висунуто звинувачення у наркотрафіку.

Про це пише AP News з посиланням на трьох нинішніх та колишніх чиновників США та автентифіковані текстові повідомлення між агентом і пілотом.

Секретна зустріч і шалені пропозиції

Сюжет, який більше нагадує шпигунський трилер часів Холодної війни, розпочався у квітні 2024 року, коли агент Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) Едвін Лопес отримав інформацію про два президентські літаки, які перебували на ремонті в Домініканській Республіці. Лопес, який спеціалізувався на розкритті транснаціональних злочинних мереж, швидко зміркував: а що, якщо переконати пілота доставити Мадуро прямо в руки США?

Реклама

Агент Лопес, заручившись дозволом керівництва, зустрівся з Вільєгасом в аеропорту в Санто-Домінго. Спочатку розмова велася навколо невинних тем, але потім Лопес перейшов до суті: в обмін на таємне перевезення Мадуро американській владі, пілот «стане дуже багатим і улюбленим мільйонами співвітчизників». Місце зустрічі він міг обрати сам: Домініканська Республіка, Пуерто-Рико або навіть військова база США на Гуантанамо.

Вільєгас, який був полковником ВПС і членом елітної президентської гвардії, пішов із зустрічі нерішучим, але залишив Лопесу свій номер мобільного телефону, що розцінювалося як знак потенційної зацікавленості.

Нарощування тиску та винагорода у $50 мільйонів

Протягом наступних 16 місяців, навіть після виходу на пенсію в липні, Едвін Лопес продовжував наполягати, спілкуючись із пілотом через зашифровані месенджери. Агент намагався використати той факт, що США подвоїли винагороду за затримання Мадуро за звинуваченнями у наркотрафіку до 50 мільйонів доларів.

Лопес надіслав Вільєгасу текстове повідомлення: «Я все ще чекаю на твою відповідь», додавши посилання на пресреліз про підвищення винагороди. Колишній агент, якого член опозиції описав як «одержимого ідеєю притягнення Мадуро до відповідальності», навіть відправив ще одне повідомлення, закликаючи пілота:

Реклама

Попри постійний тиск і спокусу грошима, Вільєгас не відповів. Коли Лопес востаннє спробував зв’язатися з ним, пілот рішуче відмовив, назвавши Лопеса «боягузом» і заявивши: «Ми, венесуельці, виготовлені з іншого тіста. Останнє, чим ми є, це зрадники». Невдовзі після цього він заблокував номер агента.

Політичний резонанс

Зрозумівши, що завербувати пілота не вдалося, Лопес та інші члени антимадурівського руху вирішили спробувати «розхитати» самого президента. Колишній високопоставлений чиновник з питань національної безпеки США, Маршалл Біллінгслі, публічно привітав Вільєгаса з днем народження у мережі X, додавши дві фотографії, одна з яких була тією самою, яку Лопес раніше надсилав пілоту.

Цей допис, побачений майже 3 мільйонами людей, викликав справжній переполох у венесуельських соціальних мережах, змусивши багатьох припускати, що пілот був відкликаний для допиту. Проте за кілька днів Вільєгас знову з’явився на телебаченні поруч із міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабельо. Кабельо висміяв припущення про можливість підкупу військових і публічно похвалив лояльність Вільєгаса, назвавши його «непохитним патріотом».

Нагадаємо, днями адміністрація Дональда Трампа перекинула в Латинську Америку ударну авіаносну групу на чолі з USS Gerald R. Ford на тлі загострення відносин з Венесуелою. Цей крок офіційно оголошено частиною боротьби з наркотрафіком, однак відбувається він у момент крайнього напруження у відносинах з Венесуелою, а також після введення санкцій проти президента Колумбії.