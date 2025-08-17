Спроба залякати світ: Росія готує випробування ракети з ядерним двигуном

Російська ракета "Буревісник"

Випробування російської крилатої ракети «Буревісник» з ядерною боєголовкою та ядерним двигуном є лише черговою спробою президента РФ Володимира Путіна залякати світ.

Таку думку висловив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу «Київ24».

Експерт нагадав, що Росія вже провела 14 випробувань цієї ракети і 13 з них завершилися невдало. Ба більше, під час одного з випробувань начебто загинула група фахівців, які були на місці запуску.

За словами Храпчинського, сама ідея створення ракети з ядерним двигуном є нежиттєздатною і від неї відмовилися у США ще в 1960-х роках.

«Це насправді було не екологічно і мало окремі ризики, які не дозволяли втримати ті можливості, які вони передбачали», — зауважив він.

Храпчинський нагадав, що президент держави-агресорки постійно намагається оголосити про створення якоїсь російської суперзброї, але жоден із проєктів до кінця не був реалізований.

У цьому контексті він згадав про системи «Посейдон» та «Авангард», які так і не підтвердили свої технічні характеристики, хоча їх представляли так само, як ракету «буревісник», ще у 2018 році.

«Російський диктатор хоче створити якусь зброю, якою буде лякати весь світ і зможе доказати, що навіть американська система, яка передбачає, захист Америки від міжконтинентальних балістичних ракет або інших таких загроз, є недієвою», — наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше агенство Reuters з посиланням на супутникові знімки з полігону на Новій Землі повідомляло, що Росія, імовірно, готується до випробування небезпечної ракети «Буревісник».