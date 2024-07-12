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Спроба замаху на голову Rheinmetall: у Німеччині виступили із заявою

Спроба замаху на голову Rheinmetall: у Німеччині виступили із заявою

Генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Rheinmetall випустили заяву, в якій йдеться про те, що вони завжди вживають необхідних для забезпечення безпеки заходів, регулярно консультуючись з органами безпеки.

В уряді Німеччини заявили, що дуже серйозно ставляться до повідомлень про підготовку вбивства голови німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Про це пише Reuters.

"Ми не дозволимо залякати себе Росії і продовжуватимемо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", – зазначає міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер..

У Rheinmetall не підтвердили інформацію ЗМІ безпосередньо, проте випустили заяву, в якій йдеться про те, що вони завжди вживають необхідних для забезпечення безпеки заходів, регулярно консультуючись з органами безпеки.

Тим часом німецька оборонна компанія Hensoldt, яка займається виробництвом радарних технологій для системи IRIS-T, вирішила переглянути свої заходи безпеки.

Нагадаємо, спроба вбивства Арміна Паппергера була частиною серії замахів на керівників підприємств оборонної промисловості у Європі. За інформацією CNN, замах на голову концерну Rheinmetall вдалося зірвати завдяки співпраці американської розвідки та німецьких спецслужб.

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