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Спроба замаху на голову Rheinmetall: в Україні попередили про реальну загрозу російських кілерів

Спроба замаху на голову Rheinmetall: в Україні попередили про реальну загрозу російських кілерів

Замах на життя генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера готувався російськими спецслужбами / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Центр стратегічних комунікацій нагадав найгучніші вбивства, скоєні агентами Кремля за роки правління Володимира Путіна.

Спроба замаху на життя генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера є черговим свідченням цілеспрямованої терористичної тактики РФ.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Центрі підтвердили інформацію про підготовку замаху російськими спецслужбами, яка напередодні з'явилася у західних ЗМІ.

Німецький концерн Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які постачає в Україну для боротьби проти російського агресора. Також відомо, що існує домовленість про відкриття в Україні заводу Rheinmetall з виробництва бронетехніки.

"За даними медіа, замах був одним з низки запланованих Росією вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. Російський уряд неодноразово вдавався до замахів на життя як до засобу усунення неугодних осіб, як на території РФ, так і за її межами", – йдеться у повідомленні центру.

Найвідомішими жертвами російських кілерів за роки правління Володимира Путіна зокрема стали:

"Загроза з боку російських кілерів – реальна, а тому посилення заходів особистої безпеки і контррозвідувального режиму у країнах Заходу – нагальна потреба. Росія вкотре підтверджує терористичну суть її політичного режиму", наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, спроба вбивства Арміна Паппергера була частиною серії замахів на керівників підприємств оборонної промисловості у Європі. За інформацією CNN, замах на голову концерну Rheinmetall вдалося зірвати завдяки співпраці американської розвідки та німецьких спецслужб.

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