Спроба замаху на голову Rheinmetall: в Україні попередили про реальну загрозу російських кілерів

Спроба замаху на життя генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера є черговим свідченням цілеспрямованої терористичної тактики РФ.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У Центрі підтвердили інформацію про підготовку замаху російськими спецслужбами, яка напередодні з'явилася у західних ЗМІ.

Німецький концерн Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які постачає в Україну для боротьби проти російського агресора. Також відомо, що існує домовленість про відкриття в Україні заводу Rheinmetall з виробництва бронетехніки.

"За даними медіа, замах був одним з низки запланованих Росією вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. Російський уряд неодноразово вдавався до замахів на життя як до засобу усунення неугодних осіб, як на території РФ, так і за її межами", – йдеться у повідомленні центру.

Найвідомішими жертвами російських кілерів за роки правління Володимира Путіна зокрема стали:

Борис Нємцов – застрелений у Москві у 2015 році;

Олександр Литвиненко – отруєний радіоактивним полонієм у Лондоні у 2006 році;

родина Скрипалів – спроба отруєння нервовим агентом "Новачок" у Британії у 2018 році;

Денис Вороненков – вбитий у Києві у 2017 році;

Аміна Окуєва – застрелена в Київській області у 2017 році;

Зелімхан Хангошвілі – вбитий в Берліні у 2019 році.

"Загроза з боку російських кілерів – реальна, а тому посилення заходів особистої безпеки і контррозвідувального режиму у країнах Заходу – нагальна потреба. Росія вкотре підтверджує терористичну суть її політичного режиму", наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, спроба вбивства Арміна Паппергера була частиною серії замахів на керівників підприємств оборонної промисловості у Європі. За інформацією CNN, замах на голову концерну Rheinmetall вдалося зірвати завдяки співпраці американської розвідки та німецьких спецслужб.

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