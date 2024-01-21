“Спроба змусити Польщу змінити владу”: Дуда розкритикував Єврокомісію за блокування коштів ЄС

У неділю, 21 січня, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Європейську комісію за блокування коштів ЄС, назвавши це спробою змусити Польщу змінити уряд.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресконференцію польського президента у Вільнюсі.

Колишній уряд Польщі на чолі з партією “Право і справедливість” (PiS), висуванцем якої є чинний президент Анджей Дуда, був втягнутий у суперечку з Європейським Союзом щодо судових реформ у Варшаві та верховенства права, що призвело до заморожування мільярдів коштів ЄС для Польщі.

Новий проєвропейський уряд Польщі пообіцяв відновити доступ до грошей шляхом відновлення верховенства права, але він стикається з опором колишньої правлячої партії, включно з Дудою та деякими високопоставленими суддями.

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"Це була суто політична акція проти попередньої польської влади. Спроба змусити Польщу змінити владу, і я так це сприймаю, і нинішні події це лише підтверджують", - сказав президент Польщі.

Дуда також сказав, що він відкритий до переговорів і пропозицій щодо різних змін у системі польського правосуддя, але він не допустить жодної перевірки суддів, які були призначені під час його каденції.

Представник Європейської комісії сказав, що уряд Польщі висловив готовність до співпраці, щоб повністю вирішити проблему незалежності судової системи.

Як відомо, після парламентських виборів 15 жовтня 2023 року у Польщі завершилося восьмирічне правління ПіС, і новий уряд на чолі з колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском пообіцяв відновити доступ до фондів ЄС.

У грудні Європейська комісія заявила, що перерахує 5 мільярдів євро до Варшави з частки Польщі в 60 мільярдів євро.

У суботу, 20 січня, міністр фінансів і регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Налєч заявила, що Польща виконала умови для подання документів, необхідних для отримання доступу до структурних фондів ЄС.

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск склав присягу і став новим премʼєр-міністром Польщі.

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