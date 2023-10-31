Спроба зриву виступу Блінкена в Конгресі США щодо допомоги Україні та Ізраїлю: подробиці інциденту

Виступ у Конгресі держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який аргументував необхідність продовження допомоги Україні та Ізраїлю, намагалися зірвати пропалестинські активісти. Він разом із міністром оборони Ллойдом Остіном мали намір переконати конгресменів і сенаторів голосувати за об'єднаний пакет у понад 105 мільярдів, про які просить адміністрація Байдена.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Виступ Блінкена хотіли зірвати - як це вплине на підтримку України

Блінкен був незворушний

Зазначається, що виступ намагалися зірвати пропалестинські активісти, які виступали суто проти допомоги Ізраїлю. Вони сиділи в залі, і коли почав виступати держсекретар Блінкен, почали вставати – приблизно 1 людина на хвилину – і вигукувати гасла, які закликали "припинити геноцид у Палестині, негайно запровадити режим припинення вогню і не вбивати палестинських дітей". І оскільки вставали вони по одному, то виступ постійно переривався, заходили правоохоронці й виводили того, хто кричав. Решту протестувальників можна було впізнати за тим, що долоні в них були пофарбовані в червоний колір, що було натяком на кров. Але їх не чіпали, поки вони не починали галасувати.

Варто зазначити, що секретар Блінкен був абсолютно незворушний і починав знову з того місця, де його перебили.

Єдності щодо допомоги наразі немає

Якщо до України ці протестувальники жодних претензій не мають, то в самому Конгресі ситуація протилежна. Ізраїльська допомога має більшу підтримку. Спікер Джонсон заявив, що хоче відділити українську допомогу від решти пакета. І Блінкен з Остіном приходили аргументувати, що це пов'язані справи, тому що:

від них обох залежить національна безпека США;

ХАМАС і путінський режим переслідують схожі цілі – стерти з карти демократичних сусідів;

перемога тиранів і терористів дорого коштуватиме в загальному підсумку всьому світу і насамперед підсилить американських ворогів.

"Коли ми відрізали традиційні для Росії лінії постачання для її військових, вона все частіше звертається до Ірану по допомогу. Натомість Москва постачає Ірану дедалі передовіші військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю. Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це просто додасть сміливості як Москві, так і Ірану", – сказав Блінкен.

Серед республіканців немає єдності щодо того, як цей пакет виносити на голосування – разом чи розділеним.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена звинуватила республіканців із Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Це сталося після того, як вони запропонували окремий законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

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