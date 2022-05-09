Спроби реанімувати були марними: у Польщі трагічно загинув 24-річний українець

У польському місті Мєльно (Підкарпатське воєводство) трагічно загинув молодий українець.

Українець відпочивав у нічному клубі, що в місті Мєльно Підкарпатського воєводства, зі своїм співвітчизником та ще одним іноземцем. З останнім в загиблого і стався конфлікт.

Про це повідомляє rzeszow-news.pl.

За інформацією поліції, загиблий українець, його співвітчизник та громадянин Вірменії працювали в одній фірмі та проживали разом. У ніч проти 8 травня вони відпочивали у нічному закладі, де 24-річний українець та 26-річний вірменин в якийсь момент пішли на вулицю.

Раптово між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. У результаті громадянин України впав без свідомості, йому намагалися допомогти, однак реанімувати чоловіка не вдалося. Доки їхали медики, на жаль, він помер.

За неофіційною інформацію, нібито конфлікт стався на фінансовому підґрунті, однак точної інформації немає. Громадянина Вірменії, який напідпитку, затримали.

Його підозрюють у побитті зі смертельними наслідками. Наразі прокуратура чекає на результати судмедекспертизи, яка має вказати точну причину смерті молодого українця. Офіційні звинувачення затриманому можуть пред'явити цього тижня.

Нагадаємо, що в Іспанії росіяни жорстоко побили українця за слова "Слава Україні".

Читайте також: