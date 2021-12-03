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"Спроби стають дедалі агресивнішими": майже пів сотні мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі

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"Спроби стають дедалі агресивнішими": майже пів сотні мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі

Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Білоруські силовики осліплювали поляків лазерами і прожекторами, коли ті намагалися запобігти нелегальному перетину кордону.

Невеликі групи мігрантів 2 грудня намагалися прорвати польсько-білоруський кордон у кількох місцях, зокрема в зоні відповідальності прикордонних застав у Черемсі та Наревці. 

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

"Учора, 2 грудня, на польсько-білоруському кордоні сталося 46 спроб нелегального перетину кордону. Щодо 9 осіб видано постанови про залишення території Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останнім часом, ймовірно через різке зниження температури, поменшало осіб, які намагаються нелегально перетнути польський кордон. Утім, ці спроби стають дедалі агресивнішими.

Як повідомила поліція Підляського воєводства, білоруські силовики осліплювали поляків лазерами і прожекторами, коли ті намагалися запобігти нелегальному перетину кордону на відрізку між населеними пунктами Опака і Вулька Тереховська.

Тим часом, за інформацією міноборони Польщі, до країни прибула перша група інженерних військ Естонії, яка допомагатиме полякам будувати тимчасове загородження на кордоні з РБ і підтримувати польську армію під час виконання інших завдань на кордоні.

Нагадаємо:

На території Польщі від початку міграційної кризи польські служби зафіксували вісім випадків загибелі мігрантів.

Мігрантська криза: не менше десяти тисяч мігрантів залишилися у Білорусі

Мігрантська криза: не менше десяти тисяч мігрантів залишилися у Білорусі

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