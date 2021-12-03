"Спроби стають дедалі агресивнішими": майже пів сотні мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі

Білоруські силовики осліплювали поляків лазерами і прожекторами, коли ті намагалися запобігти нелегальному перетину кордону.

Невеликі групи мігрантів 2 грудня намагалися прорвати польсько-білоруський кордон у кількох місцях, зокрема в зоні відповідальності прикордонних застав у Черемсі та Наревці.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

"Учора, 2 грудня, на польсько-білоруському кордоні сталося 46 спроб нелегального перетину кордону. Щодо 9 осіб видано постанови про залишення території Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останнім часом, ймовірно через різке зниження температури, поменшало осіб, які намагаються нелегально перетнути польський кордон. Утім, ці спроби стають дедалі агресивнішими.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

Як повідомила поліція Підляського воєводства, білоруські силовики осліплювали поляків лазерами і прожекторами, коли ті намагалися запобігти нелегальному перетину кордону на відрізку між населеними пунктами Опака і Вулька Тереховська.

Тим часом, за інформацією міноборони Польщі, до країни прибула перша група інженерних військ Естонії, яка допомагатиме полякам будувати тимчасове загородження на кордоні з РБ і підтримувати польську армію під час виконання інших завдань на кордоні.

Нагадаємо:

На території Польщі від початку міграційної кризи польські служби зафіксували вісім випадків загибелі мігрантів.

Мігрантська криза: не менше десяти тисяч мігрантів залишилися у Білорусі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.