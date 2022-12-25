Спротив диктаторському режиму: яка різниця між білорусами та росіянами

Радник Тихановської запевняє, що білоруси чинять опір режимові Лукашенка та виступають проти війни в Україні.

Білоруси не припиняють опір режиму самопроголошеного президента Лукашенка, на відміну від росіян.

Про це заявив білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка, інформує FREEДОМ.

За його даними, у Білорусі регулярно відбуваються акції опору, непокори. Люди вивішують синьо-жовті і біло-червоно-білі прапори, співають українські пісні і потрапляють за це в’язниць на 15-20 років. Вячорка запевняє, що у Білорусі саботаж і непокора режиові проявляється на всіх рівнях.

"Подивіться на політв’язнів: у Росії кілька сотень, а у Білорусі політв’язнів тільки офіційно визнано 1,5 тис., і більше ніж 5 тис. сидить за політичними справами, зокрема кілька тисяч засуджені за антивоєнні акції", — розповів він.

Вячорка також повідомив, що днями жінку посадили до в'язниці за те, що вона написала "Стоп війні! Жыве Беларусь!" у ліфті на рекламному оголошенні.

"Ніякого примирення серед білорусів немає. Після 2020 року де-факто двовладдя: люди, які виходили на вулицю, голосували за Тихановську, вони не визнають Лукашенка президентом, і всіляко чинять опір путінській окупації, допомагають Україні, збирають гроші, а хтось поїхав воювати за Україну. А є Лукашенко і вузька група силовиків, які його оточують і утримують владу насильством і терором. Тому дуже важливо розрізняти білоруське суспільство, яке чинить опір із 2020 року режиму Лукашенка, і режим, який зараз бере участь у цій війні", — наголосив опозиціонер.

Нагадаємо, у Білорусі місцевий мешканець показав середній палець у бік колони російської військової техніки. Його заарештували на 15 діб.

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у Білорусі зараз немає ударного угруповання, яке могло б здійснити новий наступ на Україну.

Водночас, в Інституті вивчення війни вважають, що Росія демонструє ознаки підготовки наступу з Білорусі. На думку експертів, створення польового госпіталю в Білорусі під час спільних навчань з російською армією є ознакою того, що Росія може атакувати з цього напрямку.

Українські прикордонники запевнили, що станом на сьогодні, 25 грудня, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.

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