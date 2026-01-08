"Сприймайте Трампа серйозно": Джей Ді Венс розкритикував реакцію Європи на плани США щодо Гренландії

Джей Ді Венс про стратегічне значення Гренландії для США / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів припинити скептично ставитися до намірів президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це йшлося під час брифінгу в Білому домі 8 січня.

Венс наголосив, що питання статусу острова є стратегічним пріоритетом для безпеки всього Західного світу.

За словами віцепрезидента, реакція європейських столиць на заяви Трампа є «надмірною» та не враховує реальних загроз. Венс виділив два ключові аргументи на користь посилення впливу США в регіоні. Передусім, це глобальна безпека, адже Гренландія має критичне значення для системи протиракетної оборони не лише Сполучених Штатів, а й усієї планети.

Також Венс назвав протидію супротивникам. Регіон викликає дедалі більший інтерес з боку держав, які Вашингтон вважає ворожими (насамперед йдеться про активність Росії та Китаю в Арктиці).

«Моя порада європейським лідерам та будь-кому іншому: сприймайте президента Сполучених Штатів серйозно. Ми закликаємо ставитися до безпеки цієї території з усією відповідальністю», — заявив Джей Ді Венс.

Дипломатія замість конфронтації

Водночас віцепрезидент запевнив, що США не планують діяти в обхід міжнародного права. Вашингтон має намір продовжувати дипломатичні консультації з усіма сторонами, зацікавленими в майбутньому Арктичного регіону.

Нагадаємо, що раніше вже йшлося про можливість фінансових компенсацій з боку США для жителів острова в разі його переходу під юрисдикцію Вашингтона, що викликало хвилю обурення в Данії та самій Гренландії.

Сенат США тим часом заборонив Дональду Трампу воювати у Венесуелі.