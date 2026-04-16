Списали 90 тисяч гривень за кебаб: нова схема крадіжки коштів з картки

Нова шахрайська схема / © Unsplash

Під час подорожей чимало людей дозволяють собі більше та не надто стежать за коштами, які витратили на їжу та розваги. У британського туриста таким способом списали 1500 фунтів (майже 90 тисяч гривень) за кебаб. Він мав заплатити всього 10 реалів — у тисячу разів менше. Як не натрапити на таке шахрайство у подорожі?

Історією про надмірне та неочікуване списання з картки поділилися The Guardian.

Списали 90 тисяч гривень за кебаб: у Ріо обманули британського туриста

Кричущий випадок шахрайства трапився з британським туристом, коли той відпочивав у Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії. Продавець кебабів виявився шахраєм і списував з карток покупців значно вищі суми. Він використовував для цього платіжний термінал.

Шахрая затримали 14 квітня на пляжі Копакабана, що розташований через дорогу від дорогих готелів. Разом зі спільником продавець використовував платіжний термінал, щоб значно завищити ціну на їжу для іноземця.

Постраждалий заплатив за страву 10 тисяч реалів (1480 фунтів стерлінгів) замість 10 реалів (1,50 фунти). Націнка на кебаб вийшла у 1000 разів.

Злочини та спроби шахрайства на пляжах у Ріо стали дуже поширеними. Адже там вкрай важко відшукати тих, хто вас ошукав. І саме ця схема вже не є новинкою. Туристів «розводили» так і раніше, адже вони рідко знають курс місцевої валюти.

Найвідомішим випадком шахрайства стала оплата качана гарячої кукурудзи за майже 3000 фунтів стерлінгів — це понад 176 тисяч гривень. Тоді шахраям вдалося ошукати жінку з Аргентини.

«Я не розумію цифр португальською. Я не говорю португальською», — пояснював турист, який потрапив у пастку.

Голова місцевої поліції повідомила, що у Ріо працюють над викоріненням шахрайства на пляжах, однак відсутність державного контролю стимулює шахраїв обманювати людей і далі.

Попри одиничні випадки обману туристів, протягом останніх років Бразилію відвідує рекордна кількість туристів.

Як вберегтися від невідомих списань з картки

Якщо ви збираєтеся у подорож та боїтеся завищених списань з вашої картки, є кілька способів, як цьому запобігти:

У застосунку банку виберіть функцію 3D Secure/Інтернет-платежі/Підтвердження операцій — це ручне підтвердження платежів. У момент оплати вам треба буде щоразу давати свій дозвіл на проведення операції. Вимкніть функцію «Оплати в Інтернеті». Вмикайте лише тоді, коли замовляєте щось онлайн. Поставте динамічний CVV, який змінюється раз на хвилину чи годину. Встановіть миттєві сповіщення про списання з карток. Використовуйте для оплат в інтернеті чи подорожах не основну картку з мінімальним запасом коштів.

Варто пам’ятати, що в окремих випадках гроші з картки можуть списувати і банки.