Средиземноморські мурахи захоплюють одну з країн Європи: уряд готує екстрені заходи

Мурахи / © Unsplash

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Гігантські колонії агресивних мурах Tapinoma magnum, завезених із Середземномор’я, швидко поширюються по території Німеччини. Найбільше постраждала земля Баден-Вюртемберг, де ці комахи вже спричинили перебої з електроенергією та зв’язком, пошкодження тротуарів і кабелів зв’язку.

Про це повідомило видання Bild.

У місті Кель закрито кілька дитячих майданчиків — саме тут зафіксовано найбільшу активність мурах. Вони будують гнізда під асфальтом, утворюючи піщані купи вздовж доріжок. Їхні суперколонії налічують мільйони особин і займають площі до кількох гектарів.

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Попри спроби знищити комах гарячою парою, мурахи продовжують активно розмножуватись. Їх уже помітили і в інших землях: Гессені, Рейнланд-Пфальці та Гамбурзі. Уряд планує внести Tapinoma magnum до національного переліку інвазивних видів, що заборонить їх розповсюдження.

«Мета — не допустити подальшого поширення мурашок і виявляти заражені партії рослин ще до їхньої посадки», — зазначили в міністерстві Німеччини.

Нагадаємо, з перекинутої вантажівки вилетіли понад 250 мільйонів бджіл.