У Росії в прикордонній з Україною Ростовській області виявили спалах лихоманки Ку.

Це захворювання СРСР використовував, як біологічну зброю під час Другої світової війни.

Про це повідомляють ростовські пропагандисти.

Пропагандисти заявляють, що лихоманку Ку виявили уже в 20 жителів Ростовської області. Переносником хвороби є кліщі.

"Крім лихоманки Ку, в регіоні зареєстровано 22 випадки захворювання на Кримську геморагічну лихоманку, 7 випадків іксоподібного кліщового бореліозу та один випадок туляремії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час лихоманки Ку температура тіла піднімається до 40 градусів та сильно болить голова. У хворого діагностують слабкість, втому, безсоння, сухий кашель, біль у м'язах, особливо у попереку, біль у суглобах. Дуже характерні болючість при русі очима, біль в очних яблуках. У частини хворих бувають запаморочення, нудота та блювання. Після лихоманки Ку можливі гепатити, міокардити та інші небезпечні хвороби. Також лихоманка Ку може закінчитись летально.

Російські пропагандисти додають, що лихоманку Ку СРСР використовував, як біологічну зброю під час Другої світової війни.

Нагадаємо, в РФ сарана атакувала місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну.

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