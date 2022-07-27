США активізували переговори з низкою країн щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту

В США активізували переговори відразу з кількома країнами щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту.
Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з Китаєм, Індією та іншими країнами щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту.
Про це з посиланням на видання Financial Times пише голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Нагадаю, що група Макфола-Єрмака пропонувала крок з обмеження цін на російську нафту як проміжний варіант перед тотальним ембарго”, - підкреслив Андрій Єрмак.
Зазначимо, що, на думку експертів, найближчим часом вартість бензину в Україні зменшиться на 10%.
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