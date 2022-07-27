Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США активізували переговори з низкою країн щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту

Дата публікації
Перегляди
449
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США активізували переговори з низкою країн щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту

Фото: Twitter/Джо Байден

В США активізували переговори відразу з кількома країнами щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту.

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала переговори з Китаєм, Індією та іншими країнами щодо встановлення верхньої межі цін на російську нафту.

Про це з посиланням на видання Financial Times пише голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Нагадаю, що група Макфола-Єрмака пропонувала крок з обмеження цін на російську нафту як проміжний варіант перед тотальним ембарго”, - підкреслив Андрій Єрмак.

Зазначимо, що, на думку експертів, найближчим часом вартість бензину в Україні зменшиться на 10%.

Читайте також:

Як правильно звертатися до жінок - урок Олександра Авраменка

Як правильно звертатися до жінок - урок Олександра Авраменка
Наступна публікація