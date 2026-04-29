США аналізують реакцію Ірану: розвідка вивчає сценарій “перемоги” Трампа — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Розвідувальні служби США аналізують можливу реакцію Ірану на сценарій, за якого президент Дональд Трамп оголосить про односторонню “перемогу” у війні з Тегераном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців.

Йдеться про конфлікт, що триває вже близько двох місяців і призвів до тисяч жертв, а також став політичною проблемою для Білого дому.

Реклама

За даними джерел, розвідка зосереджена на тому, як Іран може інтерпретувати можливе зниження військової присутності США в регіоні. Зокрема, вважається, що Тегеран може розцінити таку деескалацію як власну перемогу.

Водночас остаточного рішення щодо подальших дій Вашингтон ще не ухвалив. На адміністрацію Трампа зростає внутрішній тиск через непопулярність війни та економічні наслідки, зокрема підвищення цін на нафту і паливо.

Дипломатичні зусилля наразі не дали результату — переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут, а заплановану зустріч сторін було скасовано.

За оцінками аналітиків, навіть у разі оголошення “перемоги” без повного виведення військ Іран може сприйняти це як тактичний крок, а не завершення конфлікту.

Реклама

Попри це, військові варіанти дій залишаються на столі, хоча масштабна наземна операція наразі виглядає малоймовірною.

Війна в Ірані — останні новини

США та Іран продовжують шукати формат деескалації. Держсекретар Марко Рубіо раніше заявив, що нова пропозиція Тегерана щодо ядерного питання «краща, ніж очікували» у Вашингтоні, але ключова умова США залишається незмінною — Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Окремо повідомлялося, що Іран передав США пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та зниження напруженості, але без негайного врегулювання суперечок довкола ядерної програми. Такий підхід не влаштовує Вашингтон, оскільки саме ядерна програма залишається головною причиною конфлікту.

Новини партнерів