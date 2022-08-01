США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на $550 млн: деталі

У Білому домі розповіли про новий пакет безпекової допомоги для України.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена сьогодні, 1 серпня, схвалить новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів.

Про це на брифінгу розповів координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Сьогодні радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. Новий пакет на 550 млн доларів військової допомоги адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив Кірбі.

За його словами, у новий пакет оборонної допомоги входять снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS і 155-міліметрові боєприпаси для артилерії.

Кірбі наголосив, що це вже 17-ий пакет військової допомоги Україні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії США виділили Україні військову допомогу на понад 8 млрд доларів.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш уточнив, що йдеться про 75 тис. снарядів до 155-мм артилерії та додаткові ракети для HIMARS.

Раніше Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні.

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