США анонсували "найбільші удари" по Ірану — заява Гегсета

Піт Гегсет / © Associated Press

США завдали ударів по понад 7000 цілей на території Ірану, зокрема об’єктах його військової інфраструктури. Зокрема, анонсовані «найпотужніші» атаки за весь час.

Про це заявив голова Міноборони США Піт Гегсет, пише Clash Report.

За його словами, йдеться не про поступове застосування, а про «надмірну силу з високою точністю».

Гегсет також анонсував, що сьогодні очікується «найбільший пакет ударів» від початку операції. Він підкреслив, що американські можливості продовжують зростати, водночас іранські — «деградують».

«Ми полюємо та завдаємо ударів — смерть і руйнування зверху», — заявив він.

Удари по Ірану — останні новини

У середу, 18 березня, Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по найбільшому газовому родовищу світу — «Південний Парс». Це перша атака на іранські об’єкти видобутку нафти й газу від початку конфлікту. Родовище є критично важливим для енергетики регіону і забезпечує значні обсяги постачання газу, зокрема для Туреччини. У відповідь Іран пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки, назвавши їх «законними цілями».

Також в Ірані зафіксували «приліт» по АЕС у місті Бушер. За інформацією іранської та російської сторін, влучання сталося поблизу енергоблока, який працює. Інцидент викликав занепокоєння щодо можливого радіаційного ризику на тлі війни Ірану з Ізраїлем і США. Наразі РФ готує евакуацію своїх співробітників. Іранська Організація з атомної енергії повідомила, що «жодних фінансових, технічних чи людських втрат не зафіксовано і жодна частина станції не була пошкоджена». Водночас МАГАТЕ намагається отримати повну інформацію.